小優大嘴巴惹議！楊晨熙也曾遭某人造謠「有在賣」　氣哭曬證明還清白

記者孟育民／台北報導

女星小優最近捲入大嘴巴爭議，遭指控爆料綜藝天王胡瓜跟女星宋羽葤鬧緋聞，因此遭到老闆吳宗憲氣炸解約，事後宋羽葤更公開兩人對質音檔，不排除提告，引發輿論。好友楊晨熙出席今（23日）新產品「姐千杯」上市記者會，談到此事表示有被嚇到，不過並無私下關心，「因為到今天我都非常忙，所以這件事情我沒有太多的了解，我也沒有聽到她跟我說過那些（謠言）。」

▲李明川（左起）、林莎、梁赫群、楊晨熙、徐乃麟、伊梓帆和沐妍出席新品「姐千杯」上市記者會。（圖／記者孟育民攝）

楊晨熙說就算是朋友說話也要多注意，有時可能「說者無意聽者有心」，自己也曾被流言蜚語重傷過，「不管在哪一圈一定都有，曾經也是年輕過，要去追問下文也是羅生門，沒有人承認是他講的，有一些流言蜚語真的很困擾，反正講的人最後都不敢承認。」

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▲楊晨熙也曾陷流言蜚語的困擾。（圖／記者孟育民攝）

她曾被造謠騙別人的錢，或是被質疑這麼有錢是有在賣（身），當下讓她氣到哭，「我其實清清白白，我是如何一個月4000塊到買房子，我是可以交代的清楚，明明是分享開心的事情，最後變成好像是炫耀或是有流言蜚語的產生。」她現在也會盡量避免私下當別人垃圾桶，「我也不想別人跟我講什麼，當下有些反饋，被拿出來說她也這麼說，我覺得好危險，而且現在這麼容易截圖錄音，我覺得好可怕。」

▲楊晨熙最近忙碌於副業，無心關心演藝圈旁事。（圖／記者孟育民攝）