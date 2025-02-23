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夏如芝快閃香港20hrs看《哪吒2》！淚流滿面追星：我要成為殷夫人

記者陳芊秀／綜合報導

大陸動畫電影《哪吒2魔童鬧海》創下自己國家電影史上最高票房，更衝上全球動畫電影第一的位置。藝人夏如芝看完《哪吒1》大為感動，決定快閃香港20小時看《哪吒2》。

▲▼夏如芝快閃香港20小時看《哪吒2》。（圖／翻攝自IG）

▲夏如芝快閃香港20小時看《哪吒2》。（圖／翻攝自IG）

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夏如芝看完《哪吒1》淚流滿面，對老公提議想快閃香港看電影，沒想到老公不僅毫不猶豫地答應，甚至還鼓勵她：「想做就要行動！」。而她形容這次像是「追星之旅」，身為母親、媳婦、太太，無法像以往單純當女兒或姐妹時那樣隨心所欲地說走就走，因此更珍惜老公在可行的條件內，總是給予她理解與支持，讓彼此能夠協調分工、共同成長。

同時夏如芝也分享影片，確定要快閃香港後，先連絡上當地的朋友、訂機票、買電影票，接著辦港簽，一大早搭機抵達香港後，直衝電影院看片。她為片中角色「殷夫人」守護孩子的模樣深受感動，直說「我要成為殷夫人」、「我要變成跟她一樣很棒的媽媽，每個孩子都是最棒的」。

▲▼夏如芝快閃香港20小時看《哪吒2》。（圖／翻攝自IG）

▲▼夏如芝快閃香港20小時看《哪吒2》。（圖／翻攝自IG）

▲▼夏如芝快閃香港20小時看《哪吒2》。（圖／翻攝自IG）

▲夏如芝被《哪吒》的殷夫人感動到流淚。（圖／翻攝自IG）

夏如芝感性表示，這次的經驗讓她更加體會到「坐而言不如起而行」的道理，並祝福所有懷抱夢想的人，都能擁有勇氣與力量，並在身邊獲得愛與支持。她鼓勵大家，如果心中有想做的事，就應該勇敢行動，因為機會稍縱即逝。

據港媒《香港01》報導，《哪吒2》自昨日（22）在香港澳門上映，由於預售票房理想，全日場次超過800場，創下「史上最高香港電影開畫票房」紀錄，收入高達746萬6387港幣（約台幣3150萬4494元），已經打破2016年由《寒戰2》創下的票房紀錄。

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