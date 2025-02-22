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陳美鳳摔傷修復秘訣「被推出去曬太陽」　談保養從來沒有停止過

記者葉文正／台北報導

民視《美鳳有約》由「時尚天后」陳美鳳為觀眾帶來最新生活資訊以及美食烹飪，親切甜美形象讓《美鳳有約》成為全台灣最長壽的美食節目，25年來魅力依然百分百。

▲陳美鳳(右起)與民視執行副總許念台。（圖／民視提供）

▲陳美鳳(右起)與民視執行副總許念台。（圖／民視提供）

日前陳美鳳開工錄影，邀請到藝人蘇晏霈以及亞美將熱鬧慶祝，民視執行副總許念台致贈超大「黑貓先生」，代替大家把受傷的黑貓姐陳美鳳「抱緊一點」，還致贈冠軍金牌要感謝她在《民視第一發發發》領軍全體藝人，奪下全國收視冠軍，獎牌背面有著全體工作人員的祝福與感謝。

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▲陳美鳳(右起)與民視執行副總許念台。（圖／民視提供）

▲陳美鳳(右)與蘇晏霈。（圖／民視提供）

陳美鳳農曆年前扭傷腳導致骨裂的部分需要時間修復才能走動，可以站但不敢走動，必須有人扶著才能行動，所以平常除了坐輪椅，代步就是助行器。陳美鳳提到說剛摔到看診醫生還詢問要開刀嗎？

陳美鳳說主持《美鳳有約》保養從來沒少過，對自己的平常在節目上聽到、看到的方法照顧自己，她笑說對自己「骨頭」很有信心，就要醫生給她一點時間不要開刀，要吃鈣、補體素或者保健品就依照程序乖乖吃，看到太陽就要助理推她去曬日光浴促進鈣質吸收。

陳美鳳說第二次回診就發現骨頭長出來，而且恢復得很好就不用打石膏，最重要保持好心情。陳美鳳說開工看到民視執行副總許念台帶著黑貓先生來「安慰」她，還有獎牌上簽滿工作同仁滿滿的加油打氣祝福，讓她超級感動，也會努力復健，趕快復原希望觀眾面前健步如飛。

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