ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

郭品超小19歲女友馬澤涵發聲！　「的確早已分手很多年」證實情斷

記者蔡宜芳／綜合報導

藝人郭品超在2021年9月認愛小19歲的大陸女星馬澤涵，曾表示打算在2023年結婚，還一度被流出疑為婚紗照的照片。怎料，郭品超昨（21）日發文透露「單身多年」，而他的女友馬澤涵也於22日出面回應此事。

▲▼郭品超爆「閃娶小19歲女友」婚紗照瘋傳！　鬆口回應婚事進度。（圖／翻攝自微博）

▲郭品超和馬澤涵於2021年公開戀情。（圖／翻攝自微博）

郭品超日前在微博中，提到近年經常被說「聽說你結婚了，恭喜」，但他表示自己沒有結婚，而且已經單身多年，一番話掀起分手揣測。而他的女友馬澤涵22日在微博發文，寫道：「的確早已分手很多年，感謝那段時光讓我成長……各自安好。」證實兩人早已情斷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

外送用▲▼郭品超小19歲女友馬澤涵發聲。（圖／翻攝自微博／馬澤涵）

▲馬澤涵證實與郭品超分手。（圖／翻攝自微博／馬澤涵）

此前，郭品超於2021年9月公開認愛，並表示和女友雖然有19歲的年齡差，但家人都很支持。後來，他被流出一組婚紗照，一度引外界誤會他要結婚了，但據《東網》報導，其實郭品超與馬澤涵的婚紗照是為雜誌拍攝的照片。

當時，郭品超也回應表示：「還沒有結婚啦，總得先求婚吧。」坦言為了結婚而在北京購至的新房都還沒到手，並且工作繁忙，暫時沒有時間處理婚事。怎料，他和馬澤涵最終還是感情破局，如今郭品超面對結婚的態度，他也直言：「如果遇到合適的就結。但其實我心裡想說：那你看到身邊的人離世，你怎麼沒想去死呢？所以究竟別人的生活跟你有什麼關係啊？」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

巨大卡比獸出沒桃園！ 「好玩又好看」創無限活力

推薦閱讀

快訊／范瑋琪挨轟「害死大S」　沉默19天終於不忍了…曝內幕對話！

快訊／范瑋琪挨轟「害死大S」　沉默19天終於不忍了…曝內幕對話！

反骨狂出事「邰智源走鐘獎1句話」說中了！　網推：全場唯一預言家

反骨狂出事「邰智源走鐘獎1句話」說中了！　網推：全場唯一預言家

日小隻馬AV女神出意外！　「現場失控狂噴水」攝影機當場濕到壞掉

日小隻馬AV女神出意外！　「現場失控狂噴水」攝影機當場濕到壞掉

獨／宋羽葤公開對質小優音檔！遭三度造謠「胡瓜送車當靠山」　暴怒求真相

獨／宋羽葤公開對質小優音檔！遭三度造謠「胡瓜送車當靠山」　暴怒求真相

吳宗憲怒罵小優「女版黃子佼」　再飆大鶴造謠sandy：根本往臉上貼金

吳宗憲怒罵小優「女版黃子佼」　再飆大鶴造謠sandy：根本往臉上貼金

鹿晗關曉彤爆「嚴重爭吵」已分手2個月！網傳朋友圈早官宣　10線索被挖

鹿晗關曉彤爆「嚴重爭吵」已分手2個月！網傳朋友圈早官宣　10線索被挖

小優昔亂講話險遭封殺！　前輩怒嗆：沒人想跟妳上節目

小優昔亂講話險遭封殺！　前輩怒嗆：沒人想跟妳上節目

最容易出軌5職業！沈玉琳：這裡是外遇溫床 第1名讓Melody超驚訝

最容易出軌5職業！沈玉琳：這裡是外遇溫床 第1名讓Melody超驚訝

薔薔被警方批未查證就發影片　人在加拿大也速澄清了

薔薔被警方批未查證就發影片　人在加拿大也速澄清了

陳妍希離婚後首露面！楊丞琳緊陪身邊　她「皺眉露擔憂表情」全被拍

陳妍希離婚後首露面！楊丞琳緊陪身邊　她「皺眉露擔憂表情」全被拍

《報告班長》張立威今北京告別式！　家屬證實「花葬」：回歸自然

《報告班長》張立威今北京告別式！　家屬證實「花葬」：回歸自然

謝金燕跳美腿肯恰那　喊「50歲正是拚的年紀」甜翻粉絲

謝金燕跳美腿肯恰那　喊「50歲正是拚的年紀」甜翻粉絲

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／范瑋琪挨轟「害死大S」　沉默19天終於不忍了…曝內幕對話！

反骨狂出事「邰智源走鐘獎1句話」說中了！　網推：全場唯一預言家

日小隻馬AV女神出意外！　「現場失控狂噴水」攝影機當場濕到壞掉

獨／宋羽葤公開對質小優音檔！遭三度造謠「胡瓜送車當靠山」　暴怒求真相

吳宗憲怒罵小優「女版黃子佼」　再飆大鶴造謠sandy：根本往臉上貼金

鹿晗關曉彤爆「嚴重爭吵」已分手2個月！網傳朋友圈早官宣　10線索被挖

小優昔亂講話險遭封殺！　前輩怒嗆：沒人想跟妳上節目

最容易出軌5職業！沈玉琳：這裡是外遇溫床 第1名讓Melody超驚訝

薔薔被警方批未查證就發影片　人在加拿大也速澄清了

陳妍希離婚後首露面！楊丞琳緊陪身邊　她「皺眉露擔憂表情」全被拍

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

郭品超, 馬澤涵

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 江志豐自曝「聲帶已受損6年」揭病因！　認清現實：我也是歌手
  2. 陸劇組「替身險遭輾頭」尖叫哭喊：好痛！　危險畫面曝光遭轟
  3. 小優昔出賣康茵茵買房！　「化妝間大聲張揚」惹怒她
  4. 黃小琥神隱歌壇N年...近況曝光！　一露面就宣布好消息：老娘沒消失
  5. F級AV女神慘遭意外破相！「臉爆血縫13針」傷勢曝光　悲認：很沮喪
  6. 陳美鳳摔傷修復秘訣「被推出去曬太陽」　談保養從來沒有停止過
  7. 郭品超小19歲女友發聲！　「的確早已分手很多年」證實情斷
  8. 孫生被爆性騷網紅「女友發聲了」！　多芬15字洩未來動向
  9. 賈永婕悼大S遭回「學學周渝民」！　她不忍了回擊：很熟不用證明
  10. 獨家／敖犬年中搬透天五層樓新家　最怕的不是老婆發發是這個人

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366