記者蔡宜芳／綜合報導

藝人郭品超在2021年9月認愛小19歲的大陸女星馬澤涵，曾表示打算在2023年結婚，還一度被流出疑為婚紗照的照片。怎料，郭品超昨（21）日發文透露「單身多年」，而他的女友馬澤涵也於22日出面回應此事。

▲郭品超和馬澤涵於2021年公開戀情。（圖／翻攝自微博）

郭品超日前在微博中，提到近年經常被說「聽說你結婚了，恭喜」，但他表示自己沒有結婚，而且已經單身多年，一番話掀起分手揣測。而他的女友馬澤涵22日在微博發文，寫道：「的確早已分手很多年，感謝那段時光讓我成長……各自安好。」證實兩人早已情斷。

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▲馬澤涵證實與郭品超分手。（圖／翻攝自微博／馬澤涵）

此前，郭品超於2021年9月公開認愛，並表示和女友雖然有19歲的年齡差，但家人都很支持。後來，他被流出一組婚紗照，一度引外界誤會他要結婚了，但據《東網》報導，其實郭品超與馬澤涵的婚紗照是為雜誌拍攝的照片。

當時，郭品超也回應表示：「還沒有結婚啦，總得先求婚吧。」坦言為了結婚而在北京購至的新房都還沒到手，並且工作繁忙，暫時沒有時間處理婚事。怎料，他和馬澤涵最終還是感情破局，如今郭品超面對結婚的態度，他也直言：「如果遇到合適的就結。但其實我心裡想說：那你看到身邊的人離世，你怎麼沒想去死呢？所以究竟別人的生活跟你有什麼關係啊？」