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姊妹三人7千元被賣到歌仔戲班　秀場皇后藍如潔悲慘童年曝光

記者葉文正／台北報導

民視《超級冰冰Show》大牌秀邀請到鑲金編曲大師洪敬堯，來自已故「寶島歌王」洪一峰歌唱世家的洪老師，難得上節目讓眾歌手期待又開心。以及有著天籟歌聲的民雄在票房第一的《海角七號》飾演警察勞馬後運勢大開，節目上透露跟主持人白冰冰的好交情，現在正在拍戲但還是愛唱歌的民雄希望能多唱給觀眾聽。兩位音樂高手一開場演唱《寶島曼波》讓全場聽得如癡如醉。

▲藍如潔(左)與白冰冰。（圖／民視提供）

▲民雄(左)與洪敬堯。（圖／民視提供）

來自音樂世家上有胞兄金曲歌王洪榮宏還有電影製作人的弟弟洪榮良，洪敬堯說他算是「音樂叛徒」，爸爸跟哥哥都是擅長台語歌，他就覺得要國台語全方面的創作希望自己能更青出於藍，沒想到陽帆問了人生多年疑問，為什麼他名字沒有傳承中間是「榮」是叫洪敬堯？可愛的問題讓洪敬堯笑說：「我可能是撿來的」，但這讓陽帆笑說「老師多慮了，我剛看你彩排時的背影跟洪榮宏一模一樣，這是跑不掉的血緣」，難得節目上音樂大師也有逗趣的一面。

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▲藍如潔(左)與白冰冰。（圖／民視提供）

▲藍如潔(左)與白冰冰哭成一團。（圖／民視提供）

「藝界人生」單元，邀請到66歲的「蚱蜢皇后」藍如潔一開場演場《孤單》，訴說悲慘童年與姊妹三人以7000元賣到歌仔戲班6年，被送到戲班時看到爸爸跟姊姊都哭了，懵懵懂懂的她沒發現不對勁，過著一進去稍有不對就每天被呼巴掌的練唱生活，讓她至今耳朵都有問題。

後來輾轉到秀場用戲班練出的身段滾三圈的開場，驚艷大家造成轟動被高凌風簽下力捧，賺錢養家才與爸爸和解，但也遺憾沒讓爸爸享福太多他就離開，提到人生最大遺憾，藍如潔哭到不能自己的說：「當年去日本表演第三天媽媽過世，因為有簽約不能立即趕回台灣，讓她難到現在想到就哭」，讓主持人白冰冰特別點了一首《母親》讓藍如潔演唱，讓她好好在節目上感恩母親也算是了結一個心願，動人的演唱讓全場紅了眼眶。

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