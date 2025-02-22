62歲周星馳近況曝光！　「社群罕正面露臉」面無表情網笑翻

記者黃皓瑋／綜合報導

62歲的香港喜劇天王「星爺」周星馳，轉往幕後發展多年，近年雖然開設了社群平台與粉絲互動，但鮮少露臉，大多以背影或側身示人。近期大陸喜劇網紅真子與老亨曬出與周星馳的合影，讓星爺的正面照罕見曝光，他一臉正經嚴肅的神情也引發網友關注。

▲周星馳近期的正面照罕見公開。（圖／翻攝自Facebook／真子的喜劇人生）

真子與老亨19日在臉書粉專「真子的喜劇人生」，寫下「時間請過慢點」，並曬出2張與周星馳的合照。畫面中星爺身穿白色T恤，帶著帽子與黑框眼鏡，穿著風格樸素，不過表情則相當引人注目，只見在第1張照片中，他將手搭在2人肩上，嘴角微微上揚，第2張與老亨單獨的合照中，則是將手擺在背後，正經嚴肅地看著鏡頭，畫面曝光以後，吸引超過3萬人按讚，有網友笑稱：「太正經了吧」、「不笑才最好笑」，也有人直呼「周星馳為你們露臉」。

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▲周星馳的嚴肅神情笑翻網友。（圖／翻攝自Facebook／真子的喜劇人生）

其實周星馳近期鮮少更新社群平台，他去年6月曾與日本舞蹈團體Avantgardey合體拍片，並發文笑稱自己原本準備以舞會友，「打算走在潮流尖端，原來只在潮流側邊」。不過之後有長達8個月不曾發文，直到日前大陸動畫片《哪吒2》上映，他透過IG幫忙宣傳，曬出自己頭戴過肩長假髮，扮成哪吒的背影照，並發文連喊10次「我要看《哪吒2》」，笑翻大批網友。

▲周星馳扮成哪吒。（圖／翻攝自IG／stephenchow）