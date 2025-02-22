愛犬曾被長期關籠 柏妍樺「我需要牠」領養天使柴：比諮商還有效

▲柏妍樺帶的黑柴女兒Kona接受本刊專訪。（圖／楊澍攝／CTWANT提供，下同）



圖文／CTWANT

柏妍樺去年當上毛家長，在中途之家領養到極品天使柴寶寶「Kona」，當時領養狀況踴躍，現場有11個家庭爭相報名，柏妍樺看著其他家庭條件都很優，一度覺得沒信心，沒想到，最終是靠猜拳贏得Kona的領養權，她開心表示：「當下像領金馬獎一樣的感受吧！非常振奮也很不可思義，我居然當媽媽了！

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▲柏妍樺當初從中途之家領養Kona，過程十分幸運，而Kona個性也很好，是難得一件的天使柴。（圖／楊澍攝）



▲柏妍樺發現Kona走路腳有點怪怪，帶去給醫生檢查，認為是過去籠養造成發育不好，目前只要好好維持體重，活動不會有影響。（圖／楊澍攝）

柏妍樺表示，其實當時看著現場狀況，以為自己領養不到Kona了，「畢竟我是演員，收入不穩、工作地點也不固定，這份工作在常人眼裡，怎麼看都不像正經工作，其他家庭都是家中有退休老人，有錢有房又有閒。」她積極跟志工翻作品集，證明收入可以負擔，也提出有家人朋友可以一同照顧，讓她從第一輪的11組，進到第2輪5組人選中，最終猜拳決定結果，她一拳就贏了，開心帶著Kona回家。

▲Kona最喜歡吃蘋果，柏妍樺每天都會為Kona削蘋果。（圖／楊澍攝）



▲柏妍樺會帶Kona到公園跑跑步、交朋友。（圖／楊澍攝）



Kona是從繁殖場出來的狗狗，從小被籠養，當時兩歲半了，還沒有社會化，也沒有跟人類相處經驗，柏妍樺像教小寶寶一樣，帶牠認識這個世界，「牠不懂怎麼散步、搭機車、玩球、刷牙、剪指甲...等等，這一切都是要慢慢教，有耐心地陪牠一步一步學習」，也因為過去長期關籠，Kona後腳的發展比較不好，「醫生建議要控制體重，現在7公斤是最棒的狀態。」

Kona個性非常好，不挑食、不亂叫、不會賴著不走、不搗蛋、不拆家，「牠非常淑女且溫柔細膩，簡直是上帝派給我的天使！我常常覺得牠是來報恩的，我上輩子一定救了銀河系。」但是當媽媽的總是想很多，柏妍樺不禁有點擔心，這麼乖的Kona，會不會是刻意壓抑，偶爾小調皮一下也無妨。「養了Kona之後，才感受到當媽媽是什麼感覺，Kona開心我就開心，Kona有一點異樣我就擔心得不行。」

▲Kona很親人，對狗狗也很友善。（圖／星發現娛樂）



其實Kona曾有一次逃家經驗，工作室的門不知道為什麼沒有關好，她回神時，Kona已經不知去向，「我立刻發瘋似地跑出去找，沿路喊著牠的名字。」結果這發展超級戲劇性，Kona自己走到200公尺外她們常去的咖啡廳，「因為那裡的店員都會給牠蘋果吃，我找到牠時，牠正在咀嚼著蘋果，我邊哭邊笑地把Kona抱回了家，從此牠身上都有一個Airtag。」

▲自從當了Kona的媽媽，讓柏妍樺也學習到很多。（圖／星發現娛樂）



養了Kona後，柏妍樺覺得自己也有正向影響，情緒變得比較穩定，「因為會擔心自己情緒有太大的波動，會讓她擔心焦慮，牠總是可以敏銳的感受到我的焦慮、生氣、開心、難過，並總是會即時來安慰我或跟我一起慶祝，我覺得Kona是我的療癒犬，牠對我來說比任何諮商都還有效。」

▲Kona可以敏銳感覺到柏妍樺的情緒，給她安慰陪伴。（圖／星發現娛樂）



她也從Kona身上學到很多東西，像是活在當下，「原來平凡路上有很多美好的小細節，我可以放下手機跟她一起到處走走看看，也在她身上學到知足，每一頓飯、每一個小零食都可以這麼讓她開心地轉圈圈。我覺得養Kona非常幸福，與其說是她需要我，更應該說我需要她。」

▲Kona是個溫柔的淑女，穿起小裙子特別可愛。（圖／星發現娛樂）



名字：Kona

品種：黑色豆柴

年紀：3歲

性別：女

個性：溫柔、體貼、細膩、敏感，偶爾小調皮

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