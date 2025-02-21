獨／跟上台灣男神腳步！曾敬驊進軍韓國　「首部作品」3月曝光

記者蕭采薇／台北報導

不只「韓流」席捲全台，近年來在南韓娛樂圈，台灣演員也越來越受到矚目。繼許光漢拍攝韓劇《無路可走：輪盤賭》、林柏宏演出韓片《悲傷熱帶》後，又一台灣男神曾敬驊也默默開始了與南韓演藝圈的合作，首部作品將在三月初曝光。

▲曾敬驊在《童話故事下集》演出小鮮肉藥師。（圖／Netflix提供）

從《不能說的秘密》、《我的少女時代》、《帶我去月球》到《想見你》，獨特的「台灣感性」也成為南韓演藝圈中的關鍵字。影視圈之外，包括女團NEW JEANS、ILLIT都曾為MV或專輯內頁來台取景，南韓「國民樂團」hyukoh主唱吳赫的婚紗照，也是在台北拍攝。

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而新生代南韓女團「YOUNG POSSE」，新歌MV也與台灣導演黃婕妤合作，更令粉絲驚喜的是，預告中還出現演員曾敬驊的名字。長相帥氣、演技精湛的他，近來在《童話故事下集》演出小鮮肉藥師也引起討論，不少影迷看好他：「有潛力成為下一個在韓國爆紅的台灣男藝人！」

▲新生代南韓女團「YOUNG POSSE」與曾敬驊合作，作品將於三月初曝光。（圖／翻攝自IG）

對於與韓國女團的合作，曾敬驊經紀人向《ETtoday星光雲》表示：「請期待。」此外並未透露更多細節。而曾敬驊主演的電影《我家的事》，與同是宜蘭出身的藍葦華首度在大銀幕合作演出父子，日前成功入選2025年大阪亞洲電影節競賽單元，並預計於暑假在台上映。

▲同是宜蘭出身的曾敬驊、藍葦華首度在大銀幕合作演出《我家的事》，聯手呈現虐心父子情。（圖／牽猴子提供）