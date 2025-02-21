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郭品超突告白「已單身多年」！　4年前才認愛小19歲女星

記者張筱涵／綜合報導

藝人郭品超今（21日）在微博寫下長文，吐露近年來常被問到「聽說結婚了」，但他否認並表示自己單身多年，不過他曾在2021年小19歲大陸女星馬澤涵，且在2022年一起到大陸三亞拍攝婚紗照，引起討論。

▲▼郭品超爆「閃娶小19歲女友」婚紗照瘋傳！　鬆口回應婚事進度。（圖／翻攝自微博）

▲郭品超2021年曾認愛小19歲的大陸女星馬澤涵。（圖／翻攝自微博）

郭品超今天發文表示對人生無常的感悟，並回應外界對他感情狀態的關注：「這些年來，身邊的人見到我最常說的一句話：聽說你結婚了，恭喜你！我說：沒結婚，已經單多年了。這些人就會接著問：那你身邊有這麽多人都結婚生子了，你看到都不想趕快結婚嗎？通常我都會敷衍回答：如果遇到合適的就結。但其實我心里想說：那你看到身邊的人離世，你怎麽沒想去死呢？所以究竟別人的生活跟你有什麽關系啊？」

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除了感情議題，郭品超也分享了近年來的生活變化，表示自己特別熱衷於戶外活動，如攀岩、騎行、露營與漂流，透過遠離都市喧囂來調整心境。他認為，真正需要改變的不是行為，而是思維，並強調「該直面的問題還是要解決，該想通的事還是得釋懷」。今年正值他的「太歲年」，他感嘆人生無法預測能經歷多少次太歲年，因此更珍惜當下，認為「開心就好」，不讓世俗眼光影響自己的選擇。

▲▼郭品超。（圖／翻攝自微博／郭品超）

【郭品超微博全文】

最近在網上看到許多令人遺憾的事，那就是人生無常，所以我也有些感悟。這些年來，身邊的人見到我最常說的一句話：聽說你結婚了，恭喜你！我說：沒結婚，已經單多年了。這些人就會接著問：那你身邊有這麽多人都結婚生子了，你看到都不想趕快結婚嗎？通常我都會敷衍回答：如果遇到合適的就結。但其實我心里想說：那你看到身邊的人離世，你怎麽沒想去死呢？所以究竟別人的生活跟你有什麽關系啊？人生已經很辛苦了，我們為何還要去拿別人的眼光和感受來懲罰自己呢？沒辦法，在這個世界，有些人都會操著跟你祖宗十八代沒關系的心，但就是不會幫你還房貸，不會幫你更幸福！這兩年多來我特別喜歡做戶外活動，如攀巖騎行露營漂流等。目的就只是想遠離現在的生活圈，凈化一下心境，這確實會讓我心情變得更好，也會為我回到原本的生活圈，提供些動力，該直面的問題就要解決和想通順，所以我發現要改變的壓根不是我的行為，而是我的思維。今年是我的太歲年，人都無法預計到一生總共可以經歷過幾次自己的太歲年，所以人生 開心就好！最近在拍攝新戲，原來 做自己想做的事，演自己想演的角色可以這麽開心！大家都要一起加油！

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