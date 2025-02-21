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謝麗金遭遇最新詐騙曝「對方話術騙個資」　她機靈1反應化解

記者蔡宜芳／綜合報導

詐騙集團手法層出不窮，近來更經常假扮行政機關、警察等身份取信於民眾，連資深演員譚艾珍都上當。而女星謝麗金20日也透露自己接到類似的電話，對方甚至企圖用話術騙取她的個資，好在她機警面對，才沒有受騙。

外送用▲▼謝麗金遭遇最新詐騙「對方話數騙個資」。（圖／翻攝自Facebook／謝麗金）

▲謝麗金遇上最新詐騙手法。（圖／翻攝自Facebook／謝麗金）

謝麗金透露，自己不久前接到一通沒有顯示號碼的電話，對方一開口便問：「請問是謝小姐嗎？」謝麗金回答「我是」後，對方自稱是社會局科長，並說有一個人在櫃檯拿著她的身分證，聲稱是受她委託來辦理低收入戶申請。

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謝麗金聽到這裡，馬上表示自己沒有申請任何低收入戶，對方卻堅持說那人持有她的身分證正本，讓謝麗金感到疑惑，因為她的身分證正本一直在自己手上。

▲▼謝麗金遭遇最新詐騙「對方話數騙個資」。（圖／翻攝自Facebook／謝麗金）

▲謝麗金分享詐騙集團的行騙過程。（圖／翻攝自Facebook／謝麗金）

對方接著又說那人還有她的電話號碼，並試圖確認她的身分證號碼，此時謝麗金警覺地說：「我不能告訴你！」並藉口自己要登機，準備結束通話，結果對方還說：「那以後妳會很麻煩。」謝麗金只有回「那就以後再說吧」便掛斷電話。

掛掉電話後，謝麗金感到後怕，並驚覺詐騙手法越來越多樣化，特別提醒大家一定要提高警覺，避免落入詐騙陷阱。她的PO文也引來有過類似經驗的網友表示「這是詐騙沒錯」、「還好妳精明反應也快」。

【謝麗金全文】

剛剛接到未顯示號碼來電
：請問是謝小姐嗎？
謝：我是
未：你好我是社會局科長，現在有一個xxx在櫃檯拿著妳的身分證要辦低收入戶說是妳委託他的！
謝：我沒有申請喔
未：但他有妳的身分證正本
謝：身分證正本在我這裡喔！
未：但他有妳電話！妳身分證是不是Xxxxxxxxx?
謝：我馬上警覺說我不能告訴你！
我說我現在要登機了！不能說了！
未：那以後妳會很麻煩
謝：那就以後再說吧！

掛了電話驚覺詐騙手法越來越多
大家一定要小心

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