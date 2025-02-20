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《哪吒2》被抓包字幕錯字超多！　陸網轟「有損國體」官方發聲了

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸熱門動畫電影《哪吒2》自上映以來，票房屢創新高，不只是中國電影史上最高票房，更突破全球動畫電影票房排行榜，打敗《腦筋急轉彎2》，成功奪下第一的位置。隨著片子熱播，許多影迷在重複觀影後發現了一些字幕錯誤，引發討論，甚至批評「有損國體」，不應該出現這樣的低級錯誤。

▲《哪吒2》被抓包出現多處字幕錯誤。（圖／翻攝自微博）

▲《哪吒2》成為全球動畫片票房冠軍。（圖／翻攝自海報）

隨著《哪吒2》熱映，不少中國大陸觀眾進影院重複刷，官方也宣布延長上映至3月30日。不過，「哪吒2被曝字幕中出現多處錯別字」關鍵字卻衝上了熱搜，由於進影院支持的觀眾多了，影片中的字幕錯誤漸漸被發現，特別是在電影的開篇字幕中，成語「魂飛魄散」寫成「魂飛破散」，位置相當顯眼，吸引了大量網友的關注。

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▲《哪吒2》被抓包出現多處字幕錯誤。（圖／翻攝自微博）

▲《哪吒2》被抓包出現多處字幕錯誤。（圖／翻攝自微博）

▲《哪吒2》被抓包出現多處字幕錯誤。（圖／翻攝自微博）

此外，還友其他錯誤，像是角色鹿童的台詞「休養幾日」誤寫為「修養幾日」，以及太乙真人的台詞中，「雖抗下了天劫」中的「抗」字被質疑應該改成「扛」，更符合該場景的語境。影片中的「邪道外門」應該為「邪道歪門」，「莫惹事非」則應為「莫惹是非」，疑似是使用AI系統後，未再經人工勘誤的結果。

對於外界質疑，有網友認為，這些錯字「有損國體」、「高品質就要嚴要求」，但也有觀眾表示無需吹毛求疵。對此，光線傳媒的工作人員表示，曾有影迷反映過類似問題，目前相關工作人員已開始討論，並表示將會有後續的官方回應。

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