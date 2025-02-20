遭控在金賽綸生前折磨她！　資深娛樂記者無奈駁：協助她復出的是我

記者劉宛欣／綜合報導

南韓知名女星金賽綸去世後，曾多次上傳關於她影片的前資深媒體人、現YouTuber李鎮浩遭受到輿論抨擊，他於近日針對此事發表了立場。19日他透過YouTube頻道上傳新影片，在影片中表示：「難以想像遺屬們有多麼的痛苦，我也為這件事感到難過。謹向逝者表達哀悼。」他接著說道：「關於金賽綸去世，有人指控我生前曾經折磨她，但這是無稽之談，我有足夠的證據反駁指控。」

▲金賽綸遺憾離世。（圖／翻攝自金賽綸Instagram）

李鎮浩解釋先前製作過關於金賽綸的影片，都是透過金賽綸的好友、經紀公司員工的確認後才發布的。他還公開了與金賽綸經紀人之間的錄音對話，該經紀人是從金賽綸沒簽新公司時，就協助處理工作的人，李鎮浩表示兩人是朋友，透露2年前就與經紀人說好，雖然金賽綸做錯事，但仍讓她繼續工作謀生，至少應該給她一些基本的活動機會。

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▲李鎮浩稱自己一直希望能幫助金賽綸。（圖／翻攝自李鎮浩YT）

李鎮浩進一步解釋，自己之所以發布相關影片，是因為他得知金賽輪面臨的生活困境，包括她的打工和經濟困難，希望讓公眾了解她的真實情況。他還表示經紀人甚至提議要進行金賽綸採訪，因為金賽綸當時非常迫切地需要復出。自己一直都希望能給金賽綸機會，從來也沒有發表對對方不利的言論。此前，李鎮浩曾爆料金賽綸陷入生活困難，在咖啡店打工，並且還在為演員志願生上課。