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陳喬恩心疼「水族館鯨鯊待29年」　悲傷：人類如此殘忍

記者王靖淳／綜合報導

女星陳喬恩最近和老公前往日本沖繩旅遊，並在社群發文透露，在逛到一家水族館時，對於一條已被養了29年的鯨鯊表達深深的同情和悲傷，「人類是如此複雜而殘忍的生物。」

▲▼陳喬恩。（圖／翻攝自Instagram／iam_joechen）

▲陳喬恩分享逛水族館的感觸。（圖／翻攝自Instagram／iam_joechen）

陳喬恩透露，水族館裡的某條鯨鯊，是目前被人類圈養時間最長的鯨鯊。她詳細描述鯨鯊在水族館中不斷繞圈的景象，並坦言對於這種大型海洋生物無法在自然環境中自由游動，而是被限制在相對狹小的空間中生活感到哀傷，「在水族館看著那條鯨鯊繞圈圈，牠已經在水族館裡待了29年，是目前鯨鯊被人類圈養最久的紀錄，我忽然感覺悲傷。」

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陳喬恩進一步反思人類對於動物的待遇，她質疑，不僅是鯨鯊，其他許多被飼養在水族館的海洋生物，是否也感受著同樣的悲哀，「它沒有見過自己的同類，它只能待在一個不大的水族館裡一輩子⋯那其他一樣被養在水族館的，就不悲傷嗎？」

▲▼陳喬恩。（圖／翻攝自Instagram／iam_joechen）

▲陳喬恩會在社群記錄生活。（圖／翻攝自Instagram／iam_joechen）

陳喬恩指出，這些動物被剝奪與同類相處的機會，只能在人造的環境中度過一生。最後，陳喬恩對人類的行為提出批評，她認為人類的善意，往往僅限於自己舒適的認知範圍內，而對於其他生命則展現出複雜和殘酷的一面，「人類的善良存在於自己舒服的認知裡，人類是如此複雜而殘忍的生物，我們都一樣。」

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