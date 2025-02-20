T-ara孝敏未婚夫是菁英高層！　「長得帥人又好」廣受親友好評

記者張筱涵／綜合報導

T-ara成員孝敏將於4月6日在首爾新羅飯店舉行婚禮，消息曝光後，她特別透過社群平台向粉絲表達謝意，未婚夫的職業也被韓媒爆出，是年輕且有前途光明的菁英。

▲孝敏將於4月結婚。（圖／翻攝自Instagram／hyominnn）



據韓媒《京鄉體育》報導，孝敏將於4月6日在首爾新羅酒店舉行婚禮，準新郎是某知名全球投資公司的高層主管，更是一位年輕且前途光明的菁英，業務能力出色，還擁有俊朗外貌與良好人品，受到親友高度評價。據悉，兩人一直低調籌備婚禮，近期才開始向親友發送印有「新的開始，誠摯邀請一直珍惜與支持我們的貴賓」的喜帖，正式分享喜訊。由於準新郎並非公眾人物，婚禮將以非公開形式進行，只邀請親友參加。

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婚訊曝光後，孝敏透過社群媒體發文：「衷心感謝大家的祝福與關心，之後會帶來更多好消息與大家見面。」展現對未來生活的期待，也讓粉絲紛紛獻上祝福。

孝敏於2009年隨T-ara出道，以〈謊言〉、〈Bo Peep Bo Peep〉、〈Roly-Poly〉、〈Lovey-Dovey〉等多首熱門歌曲走紅，成為當時最具影響力的女團之一。她也曾參演《我的女友是九尾狐》 、《階伯》、《第一千個男人》等戲劇，並活躍於多檔綜藝節目，展現多方面才華。雖然T-ara已暫停團體活動，但去年10月，孝敏與成員含恩靜、居麗、智妍於澳門舉辦出道15週年紀念見面會，與粉絲共度美好時光，證明T-ara的影響力依舊不減。