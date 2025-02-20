小S《不熙娣》請假半年！B2鬆口私下對話　爆吳姍儒代班是第一人選

記者孟育民／台北報導

大S（徐熙媛）於日本猝逝後，小S（徐熙娣）因過於悲傷向《小姐不熙娣》請假半年，節目將由Sandy（吳姍儒）代班。今（20日）吳姍儒、派翠克終於進棚錄影，製作人B2接受媒體訪問，透露小S是個很負責任的人，雖然悲痛處理姊姊後事，但第一時間居然馬上問說：「節目你要怎麼辦？」今天錄影前，小S也要她感謝一下Sandy幫忙。

▲《小姐不熙娣》今天開棚錄影。（圖／記者黃克翔攝）

B2說小S第一時間就詢問能否休息半年，「她很擔心我們的內容跟狀態，我就跟她不用太擔心，趕快處理好私人事務就好，基本上我們都蠻熟，給她一點私人空間，我們隨時都在。」B2也鬆口談小S回歸時間：「我們先以半年為出發，當然我們希望她越快恢復越好，期待她回來。如果她這麼愛這個節目，我們就等她回來，是她叫我們等她回來，因為成為一個藝人，對於做內容、傳遞有趣的，還是有一定的狀態。」所以並沒有怕小S不再復出。

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▲B2談小S回歸時間。（圖／資料照／東森綜合 提供）

另外，Sandy先前吳姍儒代班引起爭議，不過B2坦言吳姍儒是自己的第一人選，也沒有去想過其他人，「第一個是直覺，再來是我們節目的走向，感覺可以試著配合看看。節目不管類型如何，不同的人本來就會有點變動內容，會做一些更有趣的，我們都是以歡樂和荒唐出發，其實沒有太多的改變。」