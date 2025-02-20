ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

小S《不熙娣》請假半年！B2鬆口私下對話　爆吳姍儒代班是第一人選

記者孟育民／台北報導

大S（徐熙媛）於日本猝逝後，小S（徐熙娣）因過於悲傷向《小姐不熙娣》請假半年，節目將由Sandy（吳姍儒）代班。今（20日）吳姍儒、派翠克終於進棚錄影，製作人B2接受媒體訪問，透露小S是個很負責任的人，雖然悲痛處理姊姊後事，但第一時間居然馬上問說：「節目你要怎麼辦？」今天錄影前，小S也要她感謝一下Sandy幫忙。

▲▼小姐不熙娣》開棚記者會-吳姍儒（ Sandy）,派翠克。（圖／記者黃克翔攝）

▲《小姐不熙娣》今天開棚錄影。（圖／記者黃克翔攝）

B2說小S第一時間就詢問能否休息半年，「她很擔心我們的內容跟狀態，我就跟她不用太擔心，趕快處理好私人事務就好，基本上我們都蠻熟，給她一點私人空間，我們隨時都在。」B2也鬆口談小S回歸時間：「我們先以半年為出發，當然我們希望她越快恢復越好，期待她回來。如果她這麼愛這個節目，我們就等她回來，是她叫我們等她回來，因為成為一個藝人，對於做內容、傳遞有趣的，還是有一定的狀態。」所以並沒有怕小S不再復出。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼楊祐寧、柯佳嬿、王大陸、B2暢談「原來錄節目比拍戲還累」。（圖／東森綜合 提供）

▲B2談小S回歸時間。（圖／資料照／東森綜合 提供）

另外，Sandy先前吳姍儒代班引起爭議，不過B2坦言吳姍儒是自己的第一人選，也沒有去想過其他人，「第一個是直覺，再來是我們節目的走向，感覺可以試著配合看看。節目不管類型如何，不同的人本來就會有點變動內容，會做一些更有趣的，我們都是以歡樂和荒唐出發，其實沒有太多的改變。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

林葉亭喊「120分爸爸」　送最後一程...吐心聲：釋懷了

推薦閱讀

瑋哥認酷炫、孫生有拍私密片！　出面揭反骨當年內幕：他們說當作藝術

瑋哥認酷炫、孫生有拍私密片！　出面揭反骨當年內幕：他們說當作藝術

王偉忠長文悼念大S！　回想最後見面「記憶中她最漂亮幸福的一天」

王偉忠長文悼念大S！　回想最後見面「記憶中她最漂亮幸福的一天」

不只孫生！星宣揭2受害女對話「酷炫惡行曝光」　不忍了：總該得到教訓

不只孫生！星宣揭2受害女對話「酷炫惡行曝光」　不忍了：總該得到教訓

陳曉爆還愛趙麗穎！他算出「今年有機會舊情復燃」　14年前秘戀曝光　

陳曉爆還愛趙麗穎！他算出「今年有機會舊情復燃」　14年前秘戀曝光　

大S樹葬確定延期！　具俊曄不捨愛妻「最新聲明曝光」

大S樹葬確定延期！　具俊曄不捨愛妻「最新聲明曝光」

孫生爆崩潰中恐想不開「酷炫急二度發聲」！　被罵棄養痛揭10年無奈

孫生爆崩潰中恐想不開「酷炫急二度發聲」！　被罵棄養痛揭10年無奈

台籃洋將「日本找樂子」慘遭剝皮！導遊帶錢下跪贖人 哈孝遠證實了

台籃洋將「日本找樂子」慘遭剝皮！導遊帶錢下跪贖人 哈孝遠證實了

快訊／大S驟逝！前任周渝民首度現身　親吐悼念心聲「我有感受」

快訊／大S驟逝！前任周渝民首度現身　親吐悼念心聲「我有感受」

橋本環奈爆霸凌「第9位經紀人離職」　傳身心失調…戲還在拍就走人

橋本環奈爆霸凌「第9位經紀人離職」　傳身心失調…戲還在拍就走人

尬爆！王鶴棣「找詹皇合照遭拒」全程被拍　網嘲：熱臉貼冷屁股

尬爆！王鶴棣「找詹皇合照遭拒」全程被拍　網嘲：熱臉貼冷屁股

孫生再道歉「連4喊對不起」　心疼女友被牽連…承諾2事會做到

孫生再道歉「連4喊對不起」　心疼女友被牽連…承諾2事會做到

NanaQ爆拍攝時「遭大咖強聞下體」　幫買水卻多個保險套：不舒服

NanaQ爆拍攝時「遭大咖強聞下體」　幫買水卻多個保險套：不舒服

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

瑋哥認酷炫、孫生有拍私密片！　出面揭反骨當年內幕：他們說當作藝術

王偉忠長文悼念大S！　回想最後見面「記憶中她最漂亮幸福的一天」

不只孫生！星宣揭2受害女對話「酷炫惡行曝光」　不忍了：總該得到教訓

陳曉爆還愛趙麗穎！他算出「今年有機會舊情復燃」　14年前秘戀曝光　

大S樹葬確定延期！　具俊曄不捨愛妻「最新聲明曝光」

孫生爆崩潰中恐想不開「酷炫急二度發聲」！　被罵棄養痛揭10年無奈

台籃洋將「日本找樂子」慘遭剝皮！導遊帶錢下跪贖人 哈孝遠證實了

快訊／大S驟逝！前任周渝民首度現身　親吐悼念心聲「我有感受」

橋本環奈爆霸凌「第9位經紀人離職」　傳身心失調…戲還在拍就走人

尬爆！王鶴棣「找詹皇合照遭拒」全程被拍　網嘲：熱臉貼冷屁股

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

大S, 小S, 小姐不熙娣, 派翠克, B2

讀者迴響

最新新聞更多

  1. T-ara孝敏未婚夫是菁英高層！　「長得帥人又好」廣受親友好評
  2. 丁噹許願成真「開工就到菲律賓演出」！　台下聽不懂還是超嗨
  3. 《難哄》開播1天衝Netflix熱門！　3選角陸網對比《偷偷藏不住》
  4. 《黑澀會》米奇懷孕不到半年「胖5kg了」！近況照曝：想吃就吃
  5. 女星消失歌壇20年...近況曝光成抖音破億歌手！　江蕙嫩照也罕曝光
  6. 當媽才懂！李佳穎產後3個月「一外表變化超明顯」淚眼：暫時放棄了
  7. 富士電視台「職場性騷」調查結果外洩！數字太驚人…日網：不行了
  8. 大S樹葬確定延期！　具俊曄不捨愛妻「最新聲明曝光」
  9. NanaQ爆拍攝時「遭大咖強聞下體」　幫買水卻多個保險套：不舒服
  10. 三上悠亞「一口氣剪掉了」！新髮型全被拍 5年來第一次：還不習慣

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366