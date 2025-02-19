陽帆26歲愛女「床照」曝光美成這樣！　爆紅狂被邀合作

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記者蔡琛儀／台北報導

綜藝大哥陽帆女兒、創作歌手ANGIE安吉因創作熱門影集《影后》歌曲〈想像我們〉大受歡迎，去年底趁熱推出個人首張創作專輯《Caramel Eyes 焦糖眼》的實體版本，日前ANGIE安吉上國師唐綺陽節目宣傳，唐老師透露曾建議安吉專輯愈早發愈好，不要拖到下一個年度，果然安吉去年底實體專輯一發就奪冠，讓安吉大呼「好神！」

▲▼ANGIE安吉《Caramel Eyes 焦糖眼》。（圖／索尼提供）

▲ANGIE安吉推出新專輯《Caramel Eyes 焦糖眼》。（圖／索尼提供）

唐綺陽和安吉的爸媽是好友，去年安吉在發行〈想像我們〉之前，媽媽Julie曾幫安吉問唐綺陽什麼時候發片比較好，唐綺陽透過塔羅和命盤，回答說：「越早越好！12月發。」於是趕在去年底搶先推出實體專輯，隨後她為影集《影后》創作和演唱的〈想像我們〉獲得大眾喜愛，實體專輯接力衝上銷售冠軍，讓安吉開心不已。

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ANGIE安吉新專輯《焦糖眼》封面設計與前導預告充滿巧思，服裝造型精心挑選搭配專輯焦糖風格，並搭配「甜酷焦糖妝」，在臉頰上貼上真的焦糖塊點綴妝感，手指甲也特別設計成帶有眼睛的圖案，為專輯視覺設計增添更多明亮色彩，專輯的前導預告捕捉深藏在她創作時的各式情緒碎片，她將混亂跟焦慮融入音樂，再透過歌聲釋放，她表示：「創作對我來說就是一種釋放，音樂就像能幫我整理情緒的窗口！」

▲▼ANGIE安吉《Caramel Eyes 焦糖眼》。（圖／索尼提供）

▲▼ANGIE安吉新專輯造型充滿巧思。（圖／索尼提供）

▲▼ANGIE安吉《Caramel Eyes 焦糖眼》。（圖／索尼提供）

此外，她也開始用自己天馬行空的創意點子拍攝多部短影片，在社群媒體上獲得極佳迴響，也因為她獨具風格的短影音創作，讓她受到品牌青睞，合作邀約不斷上門。她說：「我喜歡寫曲、寫詞、唱歌，也很愛拍片、剪接，這些都像我的白日夢寶寶，透過音樂，可以傳達比較內心、深刻的意識流；拍短片則像是放鬆心情的一種紓壓方式，也用自己的方式讓更多人了解她腦袋裡的莫名其妙、奇思異想！」

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