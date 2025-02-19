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麋先生高雄巨蛋開唱倒數　搶先曝驚喜「日常生活全曝光」

記者蔡琛儀／台北報導

金曲樂團麋先生即將在3月1日於高雄巨蛋開唱，搶先推出新歌〈去飛翔〉，靈感源於去年首站台北小巨蛋演唱會，當時站在舞台上，看到台下萬人齊聲合唱、燈海閃耀的場景，讓團員感到無比震撼，於是決定將這份感動化為音樂、創作出這首歌。

▲▼麋先生〈去飛翔〉。（圖／相信音樂提供）

▲麋先生推出新歌〈去飛翔〉。（圖／相信音樂提供）

麋先生認為，歌迷來到他們的演唱會就像是一場能量的集結，每一個人從不同的地方而來，因為音樂而相聚，彼此在演唱會中獲得力量，再帶著這份動力回到各自的日常，繼續努力生活、追逐夢想。〈去飛翔〉歌詞細膩描繪了這份心情，從平凡的日常生活開始，帶出了現實與夢想之間的掙扎，並透過「飛翔」的意象，鼓勵大家勇敢追夢。

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將回到他們的家鄉高雄開唱，團員們十分期待，表示：「能帶著歌迷回到高雄辦演唱會，對我們來說真的是一件很有意義的事。」此外，歌詞版MV也特別回到高雄取景，包括「愛河之心」、「西子灣堤防」等地，這些地方對團員們而言不僅是家鄉的標誌地，也充滿著深刻回憶。

MV中採用大量空拍和第一人稱視角，帶著觀眾穿梭於高雄的街頭，並進入麋先生的日常生活，畫面中暖陽照亮每一個角落，記錄著日常的平凡與美好，不僅洋溢著溫暖的氛圍，更呈現出前進的感覺。

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