DK再道歉！海巡承認「邏輯打結、回應爛」：謝謝指出我的錯誤

記者劉宛欣／綜合報導

網紅孫生性騷案引起軒然大波，為此遭老闆酷炫解約切割，YouTuber「異色檔案DK」也出面開轟，孫生因此出現輕生念頭，讓DK自責表示「他離世，我害的，我會離世，所以負責到底。」所幸沉澱了一天後，DK道歉「我昨天聖母病發作，我現在完全清醒了」，19日下午他陸續在社群上查看網友建議，自認「我的回應的確就是很爛」。

▲DK再次於社群上海巡網友意見。（圖／翻攝自異色檔案YT）

有網友指出DK「孫生離世，我離世」的說法會傷害老婆，DK認錯表示「有跟老婆道歉」，而關於孫生的身心狀態，認為雖然不該把孫生往死裡逼，但DK卻將孫生形容成「蠢」、「笨蛋」，事件判決已經出爐，此番言論很可能對於受害者A女造成二度傷害，對此DK也回應「你說的很有道理，我的回應的確就是很爛，我會傷害到A女」、「沒錯，我昨天邏輯打結，謝謝指出我的錯誤」。

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▲DK承認自己回應需要改進。（圖／翻攝自Threads）

此前，孫生被反骨男孩切割解約後，DK公開了與孫生的通話內容，透露對方目前身心狀況不太好，甚至前往醫院打鎮定劑、拿藥，DK對他的狀況表達關心，建議他去看心理諮商，但仍多次強調孫生必須負起責任，「真的要搞清楚這世界怎麼運作，別再像小孩子一樣，你已經是個大人，要負責任。」