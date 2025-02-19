ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《無限挑戰》35歲瑜珈教練李宥珠離世！　最後曬自拍照發文：Bye

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓瑜珈教練李宥珠（이유주）是知名講師，擁有多項專業認可，同時也是廣告模特兒，並曾登上綜藝節目《無限挑戰》。怎料，19日竟突傳她離開人世的消息，享年35歲，而她離世當天的發文也引發關注。

▲▼《無限挑戰》 35歲美女瑜珈教練李宥珠離世。（圖／翻攝自Instagram／yuju_infounni）

▲瑜珈教練李宥珠離世。（圖／翻攝自Instagram／yuju_infounni）

李宥珠所任職的瑜珈中心18日在官方社群發布公告，公開了李宥珠去世的消息，「懷著沉痛的心情通知大家這個突如其來的噩耗，李宥珠老師已於今日凌晨離開，前往沒有痛苦的地方。根據家屬的意願，不會舉行正式的葬禮，但我們將在瑜伽中心設置一個小空間，讓大家可以在本週五前緬懷她。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

事實上，李宥珠在18日當天還有於社群發文，當時她曬出兩張自拍照，配文寫道「Bye」，沒想到竟是她最後的告別文。對此，許多網友都湧入留言區哀悼，「希望妳在那裡能擁有寧靜的日常」、「願妳安息」、「謹此悼念故人，願逝者安息」。

▲▼《無限挑戰》 35歲美女瑜珈教練李宥珠離世。（圖／翻攝自Instagram／yuju_infounni）

▲李宥珠離世前的最後發文。（圖／翻攝自Instagram／yuju_infounni）

李宥珠曾參加過綜藝節目《無限挑戰》，為班底們進行瑜伽指導，並以「明星級瑜伽講師」的身份活躍於業界。她也多次在媒體上亮相推廣瑜伽，並曾擔任各大知名品牌的代言人及形象大使。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

小薰穩交鄭人碩　「結婚需要衝動」

推薦閱讀

大S過戶2億豪宅安撫S媽！再婚具俊曄母女曾鬧翻…傳他留台到樹葬

大S過戶2億豪宅安撫S媽！再婚具俊曄母女曾鬧翻…傳他留台到樹葬

孫生悲吐「已一無所有」怕撐不下去！　DK喊負責到底：他離世，我會離世

孫生悲吐「已一無所有」怕撐不下去！　DK喊負責到底：他離世，我會離世

孫生爆崩潰中恐想不開「酷炫急二度發聲」！　被罵棄養痛揭10年無奈

孫生爆崩潰中恐想不開「酷炫急二度發聲」！　被罵棄養痛揭10年無奈

孫生才遭解約「女友發聲了」！　曬黑圖：還有多少隱瞞？

孫生才遭解約「女友發聲了」！　曬黑圖：還有多少隱瞞？

公開撕破臉！玥熹反擊小優「一副妳才受害者」　爆曾被傷害2次

公開撕破臉！玥熹反擊小優「一副妳才受害者」　爆曾被傷害2次

大S生前經濟狀況遭拖垮！　汪小菲「丟下債務」屁股拍拍回北京

大S生前經濟狀況遭拖垮！　汪小菲「丟下債務」屁股拍拍回北京

快訊／反骨男孩正式切割孫生！　解約道歉：多次勸誡都沒改善

快訊／反骨男孩正式切割孫生！　解約道歉：多次勸誡都沒改善

王大陸逃兵「富豪爸痛心發聲」！破億驚人家世起底　曾強制送美念軍校

王大陸逃兵「富豪爸痛心發聲」！破億驚人家世起底　曾強制送美念軍校

劉容嘉「億級男友」身分曝光！秘戀13年同居2億豪宅　還有司機接送

劉容嘉「億級男友」身分曝光！秘戀13年同居2億豪宅　還有司機接送

快訊／八點檔女星黃瑄坦承已離婚　離婚條件也隨之曝光

快訊／八點檔女星黃瑄坦承已離婚　離婚條件也隨之曝光

吳宗憲鐵腕解約小優幕後原因曝　賠償金曝光經紀公司主管不願再忍

吳宗憲鐵腕解約小優幕後原因曝　賠償金曝光經紀公司主管不願再忍

陳曉前經紀人昔PO文掀揣測！　他酒後吐真言「婚後始終愛著那女孩」

陳曉前經紀人昔PO文掀揣測！　他酒後吐真言「婚後始終愛著那女孩」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

大S過戶2億豪宅安撫S媽！再婚具俊曄母女曾鬧翻…傳他留台到樹葬

孫生悲吐「已一無所有」怕撐不下去！　DK喊負責到底：他離世，我會離世

孫生爆崩潰中恐想不開「酷炫急二度發聲」！　被罵棄養痛揭10年無奈

孫生才遭解約「女友發聲了」！　曬黑圖：還有多少隱瞞？

公開撕破臉！玥熹反擊小優「一副妳才受害者」　爆曾被傷害2次

大S生前經濟狀況遭拖垮！　汪小菲「丟下債務」屁股拍拍回北京

快訊／反骨男孩正式切割孫生！　解約道歉：多次勸誡都沒改善

王大陸逃兵「富豪爸痛心發聲」！破億驚人家世起底　曾強制送美念軍校

劉容嘉「億級男友」身分曝光！秘戀13年同居2億豪宅　還有司機接送

快訊／八點檔女星黃瑄坦承已離婚　離婚條件也隨之曝光

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

李宥珠, 이유주

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 港女星結婚前夕「曾罹胃癌未婚夫突住院」！　緊急開刀：世事難料
  2. 《無限挑戰》35歲瑜珈教練離世！　最後曬自拍照發文：Bye
  3. 「第一美胸」徐冬冬復合後高調放閃！　曬甜吻片喊：一起奮鬥享受
  4. 直擊／李浚赫記者會「突起身鞠躬」　變身迷弟告白他：可以多說一點嗎
  5. 「KOL界彭于晏」二度反控舊愛　不滿被指「劈腿且雙性戀」放話開告
  6. 《愛作歹》登上柏林影展！黃冠智演獄中同志情　范瑞君一夜未闔眼
  7. 白冰冰燒百萬提攜新人爆猛料　「很多新人都會被欺負」
  8. 小薰激情滾床薛仕凌「主動跨坐他身上」　鄭人碩看完沈默：我消化一下
  9. Melody談大S突哽咽哭了！　「要小S好好照顧自己」發聲：思念放心裡
  10. 阿BEN取出五顆膽結石悲催自己出院　老婆徐小可搬台中要他無處可跑

熱門快報

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366