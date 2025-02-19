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歐漢聲看王大陸閃兵有感！驚爆當兵被長官狂呼巴掌「退伍後巧遇超尷尬」

記者葉文正／台北報導

歐弟（歐漢聲）去年二婚並升格當三寶爸，昨（18日）出席綜藝大哥胡瓜媒體餐會時，看到王大陸逃兵被捕，讓他想起自己昔日當兵，曾遭輔導長霸凌，甚至被對方狂呼呼巴掌。由於當時媒體並不發達，加上自己又是藝人，不想惹事生非，為了讓自己能平安退伍，也只能忍住性子，完成當兵的義務。

▲歐漢聲驚爆軍中被霸凌。（圖／記者葉文正攝）

▲歐漢聲驚爆軍中被霸凌。（圖／記者葉文正攝）

歐弟昔日與小豬（羅志祥）等人以男團「四大天王」出道，當紅時期卻被徵召入伍當兵，原以為藝人身份新訓中心應該會將他調去藝工隊，卻沒想到當年要進入藝工隊是需要報考錄取才能加入，由於當時不知道沒報考情況下，最後不僅無緣加入藝工隊，在新竹斗煥坪新訓中心訓練結束後還被分發到花防部（陸軍花東防衛指揮部）。

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▲歐漢聲驚爆軍中被霸凌。（圖／記者葉文正攝）

▲歐漢聲被打到莫名其妙。（圖／記者葉文正攝）

歐弟笑說，「剛入伍中心時以前中心時天真以為，自己是藝人就會有人來找他去藝工隊，殊不知是要自己去考才能加入。」中心訓練結束後，雖被分發到花防部，但仍沒放棄報考藝工隊，好不容易考進藝工隊，卻又發生他難以忘懷的霸凌事件。

▲▼胡瓜、陳美鳳、歐漢聲為鑽石舞台之夜演唱會彩排拜早年。（圖／萬星傳播提供）

▲胡瓜(右起)、陳美鳳、歐漢聲為鑽石舞台之夜演唱會備戰中。（圖／萬星傳播提供）

他也說，在藝工隊時某次被找去支援，對方單位的輔導長不分青紅皂白，當街呼了他好幾巴掌，打得他頭暈腦脹，至今仍不知道自己哪裡做錯，但印象深刻就是該輔導長對他說了好幾次「你很能說嘛！」連續挨好幾巴掌，事後他認為「輔導長憑什麼亂打人」，便回報自己所屬的藝工隊隊長，但隊長想要息事寧人，便將事情壓了下去，至今想起莫名其妙被輔導長霸凌，他自覺：「應該對方認為我是藝人，所以給我下馬威！」

▲▼ 華視除夕特別節目-歐漢聲。（圖／記者黃克翔攝）

▲歐漢聲已是中生代主持中的佼佼者。（圖／記者黃克翔攝）

後來歐弟雖然在某個婚宴場合遇到這個輔導長，但對方看到他趕緊躲起來，根本不敢面對他，讓他覺得更是莫名其妙，敢打人卻不敢面對。而他在藝工隊也不好待，不僅要牽電線頒布景，等於幕前幕後都要工作，已算是人生難忘經驗。

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