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陳奕負責「call當兵」驚曝：名單裡很多大咖！　親吐許光漢也在其中

記者蕭采薇／台北報導

男星陳奕為影集《男公館》擔任製作人，同時身兼主演，18日與張立昂、吳思賢（小樂）、羅宏正、周予天、石知田、李銘忠、孫沁岳、李千娜等一眾星光現身開鏡記者會。然而記者會當下突然爆出王大陸涉嫌逃兵遭逮補的事件，陳奕透露，自己過去服替代役時，就是負責「抓逃兵」的業務。

▲▼《男公館》開機記者會，演員陳奕、張立昂、吳思賢、羅宏正、周予天、石知田、孫沁岳、林輝煌、李千娜、邱偲琹、李銘忠、邵奕玫、謝承均、尹彥凱出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲《男公館》陳奕擔任製作人。（圖／記者湯興漢攝）

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陳奕與張立昂、吳思賢（小樂）、羅宏正、周予天、石知田、李銘忠、孫沁岳、李千娜、邱偲琹、林輝瑝、尹彥凱等近20位演員，共同出席影集《男公館》開鏡記者會，並公開打造300坪耗資近千萬的「男公館」實景。

要演好男公關，身材管理不可少，陳奕透露：「這部戲的尺度很大，裡面女生穿的很保守，但男生幾乎沒穿。」不過陳奕開拍前一天，卻也因為太拚而在健身房受傷，現場提及擔任製作人的辛苦和壓力時，陳奕也一度激動哽咽。

▲▼《男公館》開機記者會，演員陳奕、張立昂、吳思賢、羅宏正、周予天、石知田、孫沁岳、林輝煌、李千娜、邱偲琹、李銘忠、邵奕玫、謝承均、尹彥凱出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲《男公館》開機記者會，「男公關」一字排開。（圖／記者湯興漢攝）

然而記者會當下突然爆出王大陸涉嫌逃兵遭逮補的事件，陳奕和王大陸有不少共同好友，算有小交情，但對於對方涉嫌逃兵一事，陳奕則表示不清楚。陳奕也回想起，33歲時入伍服替代役時，就是被分配至新北民政局兵役徵集科，主要工作就是打電話通知役男「來當兵」。

陳奕透露，曾在造冊名單看到不少大咖的名字，包括目前正在服役的許光漢。而他也因為要親自打電話通知役男，卻常常被當詐騙集團遭掛電話，說到此，陳奕忍不住開玩笑說：「掛我電話就叫你去當兵！」

▲▼《男公館》開機記者會，演員陳奕、張立昂、吳思賢、羅宏正、周予天、石知田、孫沁岳、林輝煌、李千娜、邱偲琹、李銘忠、邵奕玫、謝承均、尹彥凱出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲《男公館》開機記者會，集結陳奕、張立昂、吳思賢、羅宏正、周予天、石知田、孫沁岳、林輝煌、李千娜、邱偲琹、李銘忠、邵奕玫、謝承均、尹彥凱等卡司。（圖／記者湯興漢攝）

而他雖然33歲大齡入伍，但表現良好，還曾拿過「傑出役男獎」，甚至後來都會主動崔身邊朋友快去當兵。陳奕也笑說，當年曾邀約沈建宏一同入伍，但被對方拒絕。

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