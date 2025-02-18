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陳曉前經紀人昔PO文掀揣測！　他酒後吐真言「婚後始終愛著那女孩」

記者蔡宜芳／綜合報導

陳妍希與大陸男星陳曉結婚8年，婚姻在18日宣告劃下句點，消息引發各界關注。有網友挖出陳曉前經紀人兼編劇于正過去的發文，認為內容是在影射陳曉一直都還喜歡前緋聞女友趙麗穎，截圖也掀起熱烈討論。

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▲▼陳妍希、陳曉婚後首度同台。（圖／CFP）

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▲陳曉、陳妍希宣布離婚。（圖／CFP）

于正過去曾在微博發出一則貼文，內容提到他正在寫一個時裝劇，並表示：「全部取材於真實故事，其中一個單元叫《緣》。」他透露，故事的主軸是一對男女因戲結緣，後來又一起搭檔主演，結果產生了感情，「女孩很愛男孩，男孩覺得快要窒息了，女孩越來越紅，男孩想證明自己卻始終停留在原地，然後不告而別，分了手。」

于正寫到，男孩和女孩的感情故事並沒有因分手而結束。多年後，兩人各自成家，某天男孩喝醉後，向共同好友坦言自己心裡始終愛著那個女孩，但當年因為年紀太小、太任性，才導致兩人最終分手。

▲▼陳曉前經紀人于正昔PO文「婚後始終愛著那女孩」。（圖／翻攝自微博）

▲于正過去的發文引起討論。（圖／翻攝自微博）

于正的文章讓不少網友猜測在影射陳曉和趙麗穎，因為他們曾合作過電視劇《陸貞傳奇》，也一度傳出戀情。當時，兩人還在節目上被逼問緋聞，趙麗穎要陳曉「說句話」，但男方只是語帶保留說：「現在先保密吧。」被視為默認。

▲▼陳曉前經紀人于正昔PO文「婚後始終愛著那女孩」。（圖／翻攝自微博）

▲陳曉和趙麗穎在2013年傳出假戲真做。（圖／翻攝自微博）

不過，也有不少粉絲反駁表示「于歪說的話也有人信啊」、「太扯了，他就沒承認過」、「沒有指名道姓，倒也不必發散到趙麗穎這裡」、「于正嘴裡有實話嗎？別忘了他是編劇」。

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陳妍希, 陳曉, 于正, 趙麗穎

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