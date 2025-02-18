ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

陳妍希離婚陳曉「2個人不幸福，不如1個人過」！　7大愛情箴言被讚爆

記者田暐瑋／綜合報導

陳妍希18日證實和陳曉結束8年婚姻，從此各自安好，也感恩彼此相遇，大器態度令粉絲心疼卻也敬佩，事實上，她過去說過許多戀愛金句，鼓勵女孩們在愛情中要學會愛自己，而不是卑微，「愛情裡面沒有對錯輸贏」、「如果幸福指數沒有一個人高的話，倒不如就一個人開心過」。

1.愛情中不應該卑微，要學會放手

陳妍希說：當男生自己有問題，還指責你的時候，若對方總是讓你覺得是自己的問題，任何女孩子碰到這樣的男生就跑吧！有多遠就跑多遠，在任何時候你和一個人在一起，他讓你覺得自己很卑微，永遠都是錯誤的那一方的時候，真的就不要留了。

▲陳妍希金句。（圖／記者田暐瑋製表）

[廣告]請繼續往下閱讀...

2.我只需要找一個人，陪我一起開心快樂就可以了

陳妍希說：每個人對於另一半的選擇都很不一樣，我可能不那麼需要有一個人去分析我，或者是給我很多建議，我需要一個人在身邊陪著我，和我在一起很開心很快樂就好了。

▲陳妍希金句。（圖／記者田暐瑋製表）

3.愛情裡面沒有對錯、輸贏之分

陳妍希說：兩個人想要長期的相處，就是有時候你主動點，有時候我主動點，有時候你讓讓我、我讓讓你，愛情裡面其實沒有誰對誰錯，誰要贏而誰要一定輸。

▲陳妍希金句。（圖／記者田暐瑋製表）

4.女生要學會直說

陳妍希認為女生不要把心事讓對方猜：女生要學會直說，因為男生大部分都不太能理解你內心想的是什麼。

▲陳妍希金句。（圖／記者田暐瑋製表）

5.兩個人在一起，如果幸福指數沒有一個人高的話，倒不如就一個人開心過，不要將就

陳妍希說：我覺得女孩子不要為了結婚而結婚，都什麼時代了，要讓對方深刻了解，彼此都要為家付出才有可能長遠走下去，這樣才會是比較健康的婚姻關係。

▲陳妍希金句。（圖／記者田暐瑋製表）

6.愛情是有選擇權的

陳妍希在陸劇《溫暖的，甜蜜的》中演出遇到渣男的女主角，「我覺得愛情是人生中很奇妙的一種情感，親人是沒辦法選擇，但愛情是有選擇權的。」

▲陳妍希金句。（圖／記者田暐瑋製表）

7.女生經濟獨立很重要，這樣就算是一個人，妳還是可以好好的活下去

陳妍希表示，在愛情裡任何和「錢」有關的事都很重要，必須好好思考。

▲陳妍希金句。（圖／記者田暐瑋製表）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【I人大崩潰】找陌生人舉杯慶祝女友生日　彼此互相祝福後她尷尬蒙臉XD

推薦閱讀

快訊／八點檔女星黃瑄坦承已離婚　離婚條件也隨之曝光

快訊／八點檔女星黃瑄坦承已離婚　離婚條件也隨之曝光

快訊／事情大條了！王大陸逃兵役被捕　經紀人「反常舉動」曝光

快訊／事情大條了！王大陸逃兵役被捕　經紀人「反常舉動」曝光

快訊／陳妍希陳曉證實離了8年婚！　傳婚變1年首發聲：今後各⾃安好

快訊／陳妍希陳曉證實離了8年婚！　傳婚變1年首發聲：今後各⾃安好

阿Ben一家定居台中！　徐小可「新店130坪8層豪宅」低價售出

阿Ben一家定居台中！　徐小可「新店130坪8層豪宅」低價售出

吳宗憲鐵腕解約小優幕後原因曝　賠償金曝光經紀公司主管不願再忍

吳宗憲鐵腕解約小優幕後原因曝　賠償金曝光經紀公司主管不願再忍

八點檔女星販毒詐財遭判14年　洪曉玲假釋出獄…率黑衣人討債

八點檔女星販毒詐財遭判14年　洪曉玲假釋出獄…率黑衣人討債

王大陸逃兵被捕！爆10年前「為閃兵念2年大一」　自打臉：有什麼好躲

王大陸逃兵被捕！爆10年前「為閃兵念2年大一」　自打臉：有什麼好躲

侯怡君「暴打小三」近1分鐘！劉至翰PO片「女藝人現場互毆」還原現場

侯怡君「暴打小三」近1分鐘！劉至翰PO片「女藝人現場互毆」還原現場

陳曉爆「分居拉黑陳妍希1年」！她徹底絕望　狗仔揭炸裂內幕：非常決絕

陳曉爆「分居拉黑陳妍希1年」！她徹底絕望　狗仔揭炸裂內幕：非常決絕

陳妍希離婚！2年前曝「陳曉結婚前後區別大」：婚後沒收過生日禮物

陳妍希離婚！2年前曝「陳曉結婚前後區別大」：婚後沒收過生日禮物

侯怡君遭疑太入戲深夜發聲！　認「情緒到頂端」還原對戲楚宣過程

侯怡君遭疑太入戲深夜發聲！　認「情緒到頂端」還原對戲楚宣過程

陳妍希「剛離婚陳曉」秒發聲明！3重點：傷害家人不可取…反擊造謠

陳妍希「剛離婚陳曉」秒發聲明！3重點：傷害家人不可取…反擊造謠

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／八點檔女星黃瑄坦承已離婚　離婚條件也隨之曝光

快訊／事情大條了！王大陸逃兵役被捕　經紀人「反常舉動」曝光

快訊／陳妍希陳曉證實離了8年婚！　傳婚變1年首發聲：今後各⾃安好

阿Ben一家定居台中！　徐小可「新店130坪8層豪宅」低價售出

吳宗憲鐵腕解約小優幕後原因曝　賠償金曝光經紀公司主管不願再忍

八點檔女星販毒詐財遭判14年　洪曉玲假釋出獄…率黑衣人討債

王大陸逃兵被捕！爆10年前「為閃兵念2年大一」　自打臉：有什麼好躲

侯怡君「暴打小三」近1分鐘！劉至翰PO片「女藝人現場互毆」還原現場

陳曉爆「分居拉黑陳妍希1年」！她徹底絕望　狗仔揭炸裂內幕：非常決絕

陳妍希離婚！2年前曝「陳曉結婚前後區別大」：婚後沒收過生日禮物

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

陳妍希, 陳曉

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 利菁結婚25年「禁止老公用社群軟體」！　宣示主權：生活只能有我
  2. 陳妍希「剛離婚陳曉」秒發聲明！3重點：傷害家人不可取…反擊造謠
  3. TEAM TAIWAN！天天集氣WBC好禮周周抽　Switch等你拿
  4. 陳妍希「離婚陳曉傳一年」終鬆口認了！　經紀人聽聞祝福：會轉達
  5. 胡瓜北流開唱...內幕曝光！　「打敗Rain搶到場地」關鍵人物是她
  6. 陳妍希離婚陳曉「2個人不幸福，不如1個人過」！　7大愛情箴言被讚爆
  7. 陳妍希、陳曉「頭紗吻」偶像劇都在學！官宣離婚網嘆：變時代眼淚
  8. 王大陸快看！　胡瓜強硬1句話「逼兒胡釋安回台當兵」超狠
  9. 陳曉曾認「抗拒結婚」！　遇陳妍希突轉念：像被雷劈到了一樣
  10. 陳妍希官宣離婚前「鬆口談陳曉」　網抓包：表情都不自然了！

熱門快報

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366