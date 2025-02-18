陳妍希離婚陳曉「2個人不幸福，不如1個人過」！　7大愛情箴言被讚爆

記者田暐瑋／綜合報導

陳妍希18日證實和陳曉結束8年婚姻，從此各自安好，也感恩彼此相遇，大器態度令粉絲心疼卻也敬佩，事實上，她過去說過許多戀愛金句，鼓勵女孩們在愛情中要學會愛自己，而不是卑微，「愛情裡面沒有對錯輸贏」、「如果幸福指數沒有一個人高的話，倒不如就一個人開心過」。

1.愛情中不應該卑微，要學會放手

陳妍希說：當男生自己有問題，還指責你的時候，若對方總是讓你覺得是自己的問題，任何女孩子碰到這樣的男生就跑吧！有多遠就跑多遠，在任何時候你和一個人在一起，他讓你覺得自己很卑微，永遠都是錯誤的那一方的時候，真的就不要留了。





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2.我只需要找一個人，陪我一起開心快樂就可以了

陳妍希說：每個人對於另一半的選擇都很不一樣，我可能不那麼需要有一個人去分析我，或者是給我很多建議，我需要一個人在身邊陪著我，和我在一起很開心很快樂就好了。

3.愛情裡面沒有對錯、輸贏之分

陳妍希說：兩個人想要長期的相處，就是有時候你主動點，有時候我主動點，有時候你讓讓我、我讓讓你，愛情裡面其實沒有誰對誰錯，誰要贏而誰要一定輸。

4.女生要學會直說

陳妍希認為女生不要把心事讓對方猜：女生要學會直說，因為男生大部分都不太能理解你內心想的是什麼。





5.兩個人在一起，如果幸福指數沒有一個人高的話，倒不如就一個人開心過，不要將就

陳妍希說：我覺得女孩子不要為了結婚而結婚，都什麼時代了，要讓對方深刻了解，彼此都要為家付出才有可能長遠走下去，這樣才會是比較健康的婚姻關係。

6.愛情是有選擇權的

陳妍希在陸劇《溫暖的，甜蜜的》中演出遇到渣男的女主角，「我覺得愛情是人生中很奇妙的一種情感，親人是沒辦法選擇，但愛情是有選擇權的。」

7.女生經濟獨立很重要，這樣就算是一個人，妳還是可以好好的活下去

陳妍希表示，在愛情裡任何和「錢」有關的事都很重要，必須好好思考。