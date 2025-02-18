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金賽綸「唯一財產是事故車」收入全給家用　數億違約金根本還不出

記者張筱涵／綜合報導

南韓演員金賽綸於2022年5月因酒駕肇事後，演藝事業受重創，甚至面臨財務危機，傳出她因須支付鉅額違約金與事故賠償金，被迫打工維生。據悉，她曾在首爾一家咖啡廳擔任店員，從早上工作至傍晚，同時還兼職教導表演。

外送稿用　▲▼金賽綸。（圖／翻攝自Instagram／ron_sae）

▲金賽綸的收入都給家用．因此無法承擔因酒駕造成的賠償金。（圖／翻攝自Instagram／ron_sae）

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據律師透露，金賽綸因酒駕事件，不僅需要支付商家損失賠償，還需負擔因影視合約違約而產生的鉅額費用，金額預估從數億至數十億韓元不等。她唯一的財產僅是當時發生事故的車輛，過去的收入多用於支援家人生活及父母的事業，由於無力償還經紀公司代墊的賠償金，她只能透過打工維持生計，甚至一度計畫開設咖啡廳，希望能改善財務狀況。

事實上，金賽綸自酒駕事件後，演藝事業全面停擺，她曾在法庭上表示：「支付賠償金後，家人也面臨經濟困難。」然而，外界對她的批評聲浪不斷，部分媒體與自媒體頻繁報導她的近況，甚至質疑她的自律性，使得長期承受輿論壓力。

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