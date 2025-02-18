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李帝勳「白髮新造型曝光」！　40歲還有凍齡嫩臉…氣場超強

記者劉宜庭／綜合報導

JTBC全新韓劇《協商的技術》即將於3月8日開播，男星李帝勳化身傳奇談判專家，帶領觀眾深入商業世界的極限攻防戰。官方今（18日）釋出主海報，他以一頭銀白色短髮現身，搭配冷冽的眼神與俐落西裝，展現角色獨特魅力，引發熱烈討論。

▲李帝勳《協商的技術》。（圖／《協商的技術》劇照）

▲李帝勳白髮新造型。（圖／《協商的技術》劇照）

劇中，李帝勳飾演M&A（企業併購）領域的傳奇談判專家，以冷靜精準的判斷力、卓越的談判技巧聞名，受邀進入韓國知名企業「山人集團」，擔任M&A團隊組長，肩負償還11兆韓元債務的艱鉅任務。然而，他的到來不僅改變企業未來，更將掀起一場驚心動魄的商業風暴。

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值得關注的是，李帝勳為詮釋這位傳奇談判專家，大膽挑戰銀白色短髮造型，並搭配金屬框眼鏡與深色西裝，營造出冷酷沉穩的形象，加上凍齡緊緻的臉蛋，被讚一點都看不出來真實年齡40歲。海報中，他的眼神鋒利如刀，散發強大氣場，完美演繹精英M&A專家的形象，官方釋出的主海報上，更印有「M&A的傳奇降臨」標語。

▲李帝勳《協商的技術》。（圖／《協商的技術》劇照）

▲李帝勳將在《協商的技術》飾傳奇談判專家。（圖／《協商的技術》劇照）

另一張海報則呈現李帝勳手持公事包、步履匆忙的模樣，神情嚴肅，似乎即將面對一場關鍵協商。這一系列視覺概念，充分展現角色的專業與冷峻風範，也讓觀眾更加期待劇情的發展。《協商的技術》將揭露企業併購背後的權謀與生存之道，李帝勳的銀白髮型更成為角色獨特標誌，預告一場關於商業談判的極限攻防戰即將展開，該劇將於3月8日首播。

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協商的技術, JTBC, 李帝勳

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