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馬戲團家族第九代「超級小丑」將訪台！郵輪走高空鋼索創世界紀錄

記者黃庠棻／台北報導

今年五月最強高空馬戲演出就在台北小巨蛋！《美國高空大馬戲團》匯集世界頂尖高空特技表演者，在空中展現高難度技藝，融合空中飛人、命運之輪、多人高空平衡等十多項令人屏息的演出，挑戰人體極限與當代馬戲的創新，他們在空中懸吊、飛躍，對彼此的信任更是難以置信。

▲《美國高空大馬戲團》即將於5月來台演出。（圖／寬宏藝術提供）

▲《美國高空大馬戲團》即將於5月來台演出。（圖／寬宏藝術提供）

多組馬戲傳奇將在台北小巨蛋帶來高空特技、多項顛覆地心引力的極限特技表演，世代傳承的演出讓觀眾不時心臟漏拍！《美國高空大馬戲團》門票將在2/19（三）15:00全面開賣，購票請洽請洽寬宏售票系統（kham.com.tw）。

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《美國高空大馬戲團》演出包含扣人心弦的空中飛人，多位表演者在空中高雅翻轉、拋接，在聚光燈下展現力量與優雅，每個動作牽動著觀眾的心跳；演出者佇立於數十公尺的高空中，在鋼絲上平衡、跳躍，如金字塔般堆疊行走。

▲《美國高空大馬戲團》即將於5月來台演出。（圖／寬宏藝術提供）

▲《美國高空大馬戲團》即將於5月來台演出。（圖／寬宏藝術提供）

挑戰生死極限的「超級小丑」穿梭空中，在高空搖擺桿頂端展現驚心動魄的特技，結合搖擺的動態美感，極具視覺衝擊力；表演者在平衡球上與空中展現身體協調及平衡能力，操控多個呼拉圈，帶來美麗又令人驚嘆的視覺饗宴；五位特技懸掛在空中鏤空的「土星球」上，用一致的動作交織出力與美的完美融合；特技演員在「命運之輪」同時不斷加速的四個輪子變換各種動作，十分驚險刺激。

讓《美國高空大馬戲團》脫穎而出的是擔任串場小丑「比魯林」的衛斯理威廉斯，他不僅幽默無畏地扛下串聯多項演出的重責大任，更是才華橫溢的單輪車傳奇，大膽騎970公分多高的單輪車，創下金氏世界紀錄，曾於《英國達人秀》、《美國達人秀》大顯身手。令人期待的是，「比魯林」將試圖在演出中突破新的世界紀錄。

▲《美國高空大馬戲團》即將於5月來台演出。（圖／寬宏藝術提供）

▲《美國高空大馬戲團》即將於5月來台演出。（圖／寬宏藝術提供）

《美國高空大馬戲團》的特技演員大多來自美國與哥倫比亞，出生於馬戲家庭，並在馬戲界擁有輝煌佳績，尤其「超級小丑」貝羅諾克來自九個世代的馬戲家庭，曾在郵輪上方走高空鋼索，創下金氏世界紀錄，幽默又在危險邊緣的雜技，使他被列為時代雜誌最令人興奮的表演者之一，如今已有超過兩萬場演出。

在世界各地演出的格林家庭可說是高空馬戲傳奇，他們在「空中飛人」、「命運之輪」、「高空平衡」特技呈現獨一無二的創新，融合哥倫比亞文化，於西班牙和義大利馬戲節榮獲諸多獎項；五十多歲的馬丁艾斯帕尼亞以驚險表演重新定義極限高空馬戲，以無懼精神征服觀眾，傳承家族馬戲傳奇。

▲《美國高空大馬戲團》即將於5月來台演出。（圖／寬宏藝術提供）

▲《美國高空大馬戲團》即將於5月來台演出。（圖／寬宏藝術提供）

格蕾絲古德是拉斯維加斯娛樂界的代表，推動創新的馬戲與空中藝術，以球上平衡呼啦圈和高空特技進入《美國達人秀》決賽；五位「土星球」特技一致又令人著迷的舞姿，圍繞著小甜甜布蘭妮御用設計師艾瑞克布勞恩打造的球體，樹立團體空中表演的新標準。

精彩絕倫的《美國高空大馬戲團》完美承襲世代相傳的高空馬戲藝術精髓，注入全新的生命力，以無與倫比的創新精神重新定義馬戲藝術，成功登上世界舞台讓各地觀眾也有機會親自體驗讓人瞠目結舌、腎上腺素不斷飆升的特技。

▲《美國高空大馬戲團》即將於5月來台演出。（圖／寬宏藝術提供）

▲《美國高空大馬戲團》即將於5月來台演出。（圖／寬宏藝術提供）

今年五月《美國高空大馬戲團》強勢來台，各式驚險特技都讓觀眾在緊張之餘忍不住拍手叫好！這是令人震撼的感官饗宴，每個瞬間都充滿驚奇，是全家共同創造難忘回憶的最佳選擇！購票請洽請洽寬宏售票系統（kham.com.tw）。

演出時間、地點、票價：
2025/5/31(六) PM 2:30 台北小巨蛋
2025/5/31(六) PM 7:30 台北小巨蛋
2025/6/01(日) PM 1:00 台北小巨蛋
2025/6/01(日) PM 4:30 台北小巨蛋
票價：800 / 1200 / 1600 / 2000 / 2400 / 2800 / 3200 / 3600
主辦單位：寬宏藝術經紀股份有限公司
購票請洽：寬宏售票www.kham.com.tw、全國萊爾富 、OK便利商店
優惠資訊：中國信託與玉山銀行卡友獨享刷卡購票9折優惠
優惠票價: $2800/$3200/$3600 每卡限購4張
購票方式：寬宏售票系統kham.com.tw或APP刷卡購票

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