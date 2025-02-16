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反骨前團員艾瑞絲發聲！曝「3年前慘背黑鍋」心死離團：道德觀不合

記者劉宛欣／綜合報導

網紅艾瑞絲曾是YouTuber反骨男孩的成員，2022年她被踢爆代言非法線上博弈，近日有網友再度於她的社群留言談起此事，她對此選擇直接將留言截圖，上傳自限時動態，無奈表示當時工作室經紀人接洽，自己在得知違法後，馬上就將影片下架、退款給廠商，直呼「我不賺黑心錢」，還首次公開承認當初離開反骨團隊，就是因為道德觀不合，團隊做法讓她難以接受。

▲艾瑞絲限時動態長文闡述心聲。（圖／翻攝自艾瑞絲Instagram）

▲艾瑞絲過去違法代言一事又被挖出。（圖／翻攝自艾瑞絲Instagram）

艾瑞絲16日在Instagram曬出一張網友留言截圖，內容提及她過往代言非法線上博弈的黑歷史，她無奈發長文解釋「藝人簽經紀公司是不能私自接洽廠商的，不會讓藝人有廠商的聯繫方式，一定要過公司，那公司就該幫我篩選什麼該接什麼不該接，我是基於信任他們」，自己當時只是按照指示行事，當時拍完心中就有疑慮，但詢問經紀人是否合法？對方給予肯定的答案。

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拍完上片以後，馬上就有觀眾指出違法，經紀人才改口「在菲律賓合法，在台灣不合法」，她當下傻眼之餘，馬上下架影片、全額退款給廠商，氣得直呼「我不賺這種黑心錢，我一毛都沒有拿，但像你這種門外漢完全不懂的，就會認為是我自己想賺錢、自己想接這個工作，殊不知我根本都沒被告知，他們就先白紙黑字跟廠商簽約了」。

▲艾瑞絲限時動態長文闡述心聲。（圖／翻攝自艾瑞絲Instagram）

▲艾瑞絲限時動態長文闡述心聲。（圖／翻攝自艾瑞絲Instagram）

經紀公司事後拍拍屁股走人，艾瑞絲則形象受損，無奈表示：「我是在外拋頭露面的，都是我在坦，公司也沒有積極保護我，其他團員出事都第一時間幫他們拍道歉影片，而我的部分卻讓我獨自一人扛傷害、背黑鍋，那請問我簽經紀公司幹嘛？不會幫我辨識工作、不會保護我、甚至會害我影響我形象、還會被抽（成）、道德觀和對未來的方向都不一樣，換作是你，你會怎麼做呢？」

艾瑞絲一席話可看出對反骨團隊相當不滿，時隔近三年似乎因為近期孫生性騷風波，才又有人提起此事，她憤慨表示「我能有什麼選擇呢？我勢單力薄的，你們教教我啊！我唯一能選擇就是等合約到期了自然離開，不然能怎麼辦呢？沒人會替我著想啊，我只能自己默默承受這些不公與誤解以及謾罵」，字裡行間充斥著委屈。

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