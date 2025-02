直擊／75歲翁倩玉開唱　超大咖天王突跑到台上：我是最紅的！

記者蔡琛儀/台北報導

國際天后翁倩玉睽違15年再度登上台北國際會議中心,昨、今天兩天一連舉辦兩場演唱會,繼昨晚邀請音樂人小蟲擔任嘉賓後,今天則迎來下週將舉辦兩場「鑽石舞台」演唱會的綜藝天王胡瓜對唱〈珊瑚戀〉,身穿帥氣亮片黑色西裝的胡瓜,還特別獨唱一曲蔡小虎的名曲〈愛人醉落去〉,引爆全場轟動。

▲75歲翁倩玉來台開唱。(圖/記者周宸亘攝)

先前翁倩玉還上過胡瓜的YT頻道《下面一位》,胡瓜幽默說,兩人之所以會合唱〈珊瑚戀〉,「因為她(指翁倩玉)爸爸以前預測到,她75歲那年會遇到白馬王子,這白馬王子剛好姓『胡』,就是這『姍姍』來遲的『珊瑚』戀。」更說自己是翁倩玉的粉絲,「她回來台灣,藝人認識的不多,我是最紅的,她來找我我也很驚訝。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

隨後胡瓜對翁倩玉說,她是自己爸媽那代的偶像,岳父岳母也是她的歌迷,「他們今天跪在那邊要票,後來坐在很後面,都快碰到牆上了。」嘴甜說:「台灣、日本、全世界有這樣的藝人是大家的幸福!逗得翁倩玉笑出來,「我臉都紅起來了。」胡瓜更直誇翁倩玉:「她是我們學習對象,我出道42年,大家都說我敬業,差多了,跟她比我是星星之火豈敢皓月爭輝。」透露翁倩玉這次演唱會準備五、六套華服,「光穿脫,關節就很辛苦了。」再次讓全場大笑。

▲▼翁倩玉請到胡瓜擔任嘉賓(圖/記者周宸亘攝)

接著翁倩玉準備下台換衣服,由胡瓜獨撐全場,胡瓜說今晚想展現國民外交功力,特別為現場的日本觀眾獻唱日文歌,沒想到唱一唱歌詞變成台語,「結果這首歌日本人聽不懂,台灣人聽得懂,我也是有善盡一些國民外交!」妙語如珠讓現場氣氛嗨到不行。

今次演唱會,翁倩玉在一面薄紗後,高歌〈溫情滿人間〉仙氣開場,又以〈愛的魅惑〉一曲,再現40年前大賣200萬張,橫掃日本六大音樂獎的風範,讓大家重溫她於《紅白歌合戰》一襲孔雀開屏裝的經典畫面。她今也首度獻唱歌曲〈Thank You for Your Smile〉,最後在〈祈禱〉一曲中為演唱會劃下完美的休止符。

▼翁倩玉為演唱會準備超多套華服,更重現40年在《紅白歌合戰》一襲孔雀開屏裝的經典畫面。(圖/記者周宸亘攝)