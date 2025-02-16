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直擊／75歲翁倩玉開唱　超大咖天王突跑到台上：我是最紅的！

記者蔡琛儀／台北報導

國際天后翁倩玉睽違15年再度登上台北國際會議中心，昨、今天兩天一連舉辦兩場演唱會，繼昨晚邀請音樂人小蟲擔任嘉賓後，今天則迎來下週將舉辦兩場「鑽石舞台」演唱會的綜藝天王胡瓜對唱〈珊瑚戀〉，身穿帥氣亮片黑色西裝的胡瓜，還特別獨唱一曲蔡小虎的名曲〈愛人醉落去〉，引爆全場轟動。

▲▼翁倩玉《2025 Thank You for Your Smile》 演唱會。（圖／記者周宸亘攝）

▲75歲翁倩玉來台開唱。（圖／記者周宸亘攝）

先前翁倩玉還上過胡瓜的YT頻道《下面一位》，胡瓜幽默說，兩人之所以會合唱〈珊瑚戀〉，「因為她（指翁倩玉）爸爸以前預測到，她75歲那年會遇到白馬王子，這白馬王子剛好姓『胡』，就是這『姍姍』來遲的『珊瑚』戀。」更說自己是翁倩玉的粉絲，「她回來台灣，藝人認識的不多，我是最紅的，她來找我我也很驚訝。」

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隨後胡瓜對翁倩玉說，她是自己爸媽那代的偶像，岳父岳母也是她的歌迷，「他們今天跪在那邊要票，後來坐在很後面，都快碰到牆上了。」嘴甜說：「台灣、日本、全世界有這樣的藝人是大家的幸福！逗得翁倩玉笑出來，「我臉都紅起來了。」胡瓜更直誇翁倩玉：「她是我們學習對象，我出道42年，大家都說我敬業，差多了，跟她比我是星星之火豈敢皓月爭輝。」透露翁倩玉這次演唱會準備五、六套華服，「光穿脫，關節就很辛苦了。」再次讓全場大笑。

▲▼翁倩玉《2025 Thank You for Your Smile》 演唱會。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼翁倩玉請到胡瓜擔任嘉賓（圖／記者周宸亘攝）

▲▼翁倩玉《2025 Thank You for Your Smile》 演唱會。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼翁倩玉《2025 Thank You for Your Smile》 演唱會。（圖／記者周宸亘攝）

接著翁倩玉準備下台換衣服，由胡瓜獨撐全場，胡瓜說今晚想展現國民外交功力，特別為現場的日本觀眾獻唱日文歌，沒想到唱一唱歌詞變成台語，「結果這首歌日本人聽不懂，台灣人聽得懂，我也是有善盡一些國民外交！」妙語如珠讓現場氣氛嗨到不行。

今次演唱會，翁倩玉在一面薄紗後，高歌〈溫情滿人間〉仙氣開場，又以〈愛的魅惑〉一曲，再現40年前大賣200萬張，橫掃日本六大音樂獎的風範，讓大家重溫她於《紅白歌合戰》一襲孔雀開屏裝的經典畫面。她今也首度獻唱歌曲〈Thank You for Your Smile〉，最後在〈祈禱〉一曲中為演唱會劃下完美的休止符。

▼翁倩玉為演唱會準備超多套華服，更重現40年在《紅白歌合戰》一襲孔雀開屏裝的經典畫面。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼翁倩玉《2025 Thank You for Your Smile》 演唱會。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼翁倩玉《2025 Thank You for Your Smile》 演唱會。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼翁倩玉《2025 Thank You for Your Smile》 演唱會。（圖／記者周宸亘攝）

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