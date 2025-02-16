4歲網紅「肉包妹」慘摔片挨轟！　年賺天價網質疑：為流量虐童

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸4歲網紅「瑤一瑤小肉包」瑤瑤因肉嘟嘟的臉頰和可愛反應，小小年紀就爆紅，目前光是在抖音就擁有超過2000萬粉絲。她的平台於日前更新一支短影音，沒想到竟遭大票網友抨擊，質疑瑤瑤父母為流量效果做過頭，甚至引發虐童疑慮。為此，瑤瑤的媽媽也於社群發出長文回應。

▲瑤瑤是相當有人氣的小網紅。（圖／翻攝自微博）

瑤瑤在最新的影片中，和表哥一起在路上跳舞，結果對方突然伸出腳將她絆倒，瑤瑤直接重摔在地上大哭。然而，瑤瑤媽媽非但沒有上前攙扶，還邊拍影片邊大笑，讓網友傻眼表示「太危險了」、「一點都不好笑」，也引發為博取流量而故意設計橋段的質疑。

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▲瑤瑤被表哥絆倒。（圖／翻攝自微博）

據陸媒《九派新聞》報導，「瑤一瑤小肉包」和附屬帳號「瑤一瑤的爸比媽咪」在過去1年內，一共發布了30條業配，其中包含了不少知名品牌。而根據第三方平台顯示，「瑤一瑤小肉包」的業配價格光是1-20秒報價就要人民幣40萬元（約新台幣183萬元），60秒以上的廣告報價為人民幣55萬元（約新台幣252萬元），若以1年發布30條廣告、每條人民幣55萬元計算，「瑤一瑤小肉包」的年度廣告收入可能超過人民幣1650萬元（約新台幣7560萬元）。由於瑤瑤目前並未與任何經紀公司合作，因此外界質疑其父母是否過度利用孩子的流量來賺取高額收入。

▲瑤瑤的社群帳號年收入可觀。（圖／翻攝自微博）

而瑤瑤的媽媽於13日發出長文回應，對於被質疑虐童，她語重心長地表示，自己一直認為小朋友需要在摔摔打打中成長，因此在確保安全和不傷害他人的前提下，都讓瑤瑤自由玩耍。她強調，瑤瑤的衣服雖然有時看起來少，但其實都是加了厚棉的訂製衣服，只是款式比較短，「有人說不讓妹妹選擇自己的衣服，那就更不可能了，只要在家瑤瑤想穿什麼我都不會干涉的，她很有自己的想法，在路人視角你們也能看出來，瑤瑤不想拍照都是直接拒絕的。」

針對外界對瑤瑤教育問題的關注，瑤瑤媽媽解釋說，她並不希望瑤瑤過早報班讀書，因為認為未來學習的時間還很長。她提到，瑤瑤去年11月才剛滿4歲，並不是大家所說的5、6歲還不讀書。由於當初抽號碼牌沒抽到最好的幼兒園，因此她原本決定讓瑤瑤去城市裡的私立幼兒園，但上個月瑤瑤已經被當地最好的幼兒園錄取，過幾天就會開始上學。

最後，瑤瑤媽媽對於網上關於她刻意讓瑤瑤受凍的說法進行了澄清，表示冬天小朋友在外面玩手會冷是正常現象，「冬天手伸出來就是會冷，玩一會烤一會火就會暖和起來，在農村大家應該都是這樣，當然以後我會更加注重瑤瑤的身心健康，大家的建議我都看到了，謝謝。」她也強調，雖然他們在網路上獲得了不少關注，但她並不會為了流量而犧牲瑤瑤的身心健康，甚至對於一些合作方提出的過分要求，她都會立即終止合作，「如果我真的為了掙錢連孩子身心都不顧了，我一定會比現在掙得多十倍，但是從中衍生出來很多惡意造謠請立即停止，再次謝謝大家的關心！」

【瑤瑤媽媽全文】

我一直覺得小朋友摔摔打打才能長得更皮實，所以一直也覺得妹妹在沒有危險的情況下，不傷害別人的情況下都可以快樂的玩耍，衣服髒了我會給她洗，摔倒了我也會鼓勵她自己站起來，至於大家說我沒有給她買衣服，我們家有個屋子專門放瑤瑤的衣服，大家說瑤瑤穿的少，我找人訂製的衣服都是加了厚棉的，只是訂製的那邊稍微短了一點，穿過一次也再沒有穿過，有人說不讓妹妹選擇自己的衣服，那就更不可能了，只要在家瑤瑤想穿什麼我都不會干涉的，她很有自己的想法，在路人視角你們也能看出來，瑤瑤不想拍照都是直接拒絕的，你們說吃互聯網這碗飯就應該對瑤瑤好，我們盡我們最大的能力去培養瑤瑤，但不想過早讓瑤瑤去報班學習，因為以後學習的時間還很長，幼稚園也只是晚了半年，因為想上我們這裡最好的幼稚園，當時因為需要搖號沒能搖上，年初就決定上不了最好的幼稚園就去城裡的私立，但是上個月瑤瑤是被家裡這邊最好的幼稚園錄取了的，過兩天她也會去上學，瑤瑤去年十一月份剛滿的四歲，並不是大家說的五六歲還不去讀書，有時候她自己在外面玩小手都會紅紅的，也並不是網上說的我刻意去凍她，冬天手伸出來就是會冷，玩一會烤一會火就會暖和起來，在農村大家應該都是這樣，當然以後我會更加注重瑤瑤的身心健康，大家的建議我都看到了，謝謝。很多中肯的建議，有則改之，無則加勉。好的建議我一定會看，不會再讓哥哥去逗瑤瑤，也會在寒冷的地方給她穿的更多，她的任何興趣愛好，只要她願意堅持，我也一定會支持到底，也一定會帶她去看更大更好的世界，多多記錄瑤瑤的日常，我也深知互聯網上沒有人會一直火下去，所以我對流量的態度真的還好，很多合作的客戶要求瑤瑤做比較過分的動作我都會立即終止合作，如果我真的為了掙錢連孩子身心都不顧了，我一定會比現在掙得多十倍，但是從中衍生出來很多惡意造謠請立即停止，再次謝謝大家的關心！