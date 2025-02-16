Joeman認找孫生拍片「已知道他性騷」！急道歉下架影片　還原合體始末

記者田暐瑋／綜合報導

孫生近期因襲臀事件鬧上新聞版面，遭網友抵制代言，網紅Joeman找來孫生、女友多芬以及孫媽復刻《分手擂台》，同樣遭到炎上，被認為是替對方洗白又蹭流量。對此，Joeman稍早在IG發文道歉，並下架該影片：「看完判決書後才意識到這件事的嚴重性。」

▲Joeman孫生。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

Joeman因為在性騷案鬧出爭議時期找孫生拍片，遭到網友炎上出征，對此，他16日下午發聲明道歉，坦言一開始看到《分手擂台》討論熱烈，想跟上這個熱門話，就和酷炫討論拍攝，也認為孫生適合角色，就趕著製作節目，「拍攝時我的確知道孫生有性騷擾案件，但我並沒有完整的閱讀判決書，今天我看完判決書後才意識到這件事的嚴重性。」

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影片拍攝後，Joeman看完判決書才意識到這件事的嚴重性，擔心會被解讀成是在容忍性騷擾，並造成二次傷害，決定下架影片並嚴正道歉。

▲Joeman發聲明道歉。（圖／翻攝自Joeman IG）



影片下架與道歉聲明：

當初因為看到Netflix宣傳與脆上火熱討論分手擂台，我的確是想跟上這個熱點與流量，便跟酷炫討論拍攝。當時直覺覺得孫生很適合分手擂台中的角色，他也很配合演出，就趕著把節目製作出來了。拍攝時我的確知道孫生有性騷擾案件，但我並沒有完整的閱讀判決書，今天我看完判決書後才意識到這件事的嚴重性。

性騷擾與做節目效果是兩回事，我在這個時間點上傳這種主題的影片也的確可能被解讀是容忍性騷擾與造成二次傷害，是我自己思慮不周，經過反省我決定把影片下架，未來製作節目上也會更謹慎！