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林佑星加盟三立八點檔…蓄鬍角色大反轉！　「減重6kg」秘訣曝光

記者黃庠棻／台北報導

三立八點台劇《願望》劇情再度迎來三大關鍵角色，包括張銘杰、林佑星、葉華，他們飾演江祖平在美國的家人「孫家」，此番回國不僅是為了「討公道」，更暗藏難測的目的。

▲三立八點檔《願望》加入新卡司。（圖／三立提供）

▲三立八點檔《願望》加入新卡司。（圖／三立提供）

岳父張銘杰一回台隨即向女婿黃少祺要女兒江祖平的公司股份，葉華為了替姊姊報仇不斷設法找碴，讓黃少祺飾演的角色陷入更複雜的糾葛之中，網友看到孫家強勢登場，紛紛表示「陣容太強大」非常期待日後的劇情發展。

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葉華這次在劇中飾演麗君，孫麗紅的妹妹，個性敢愛敢恨，行事果敢。在父親的影響下，她逐漸成為一個深諳謀略的女人。她自小就被父親孫金鋒（張銘杰飾）視為家族權謀棋局中的重要棋子，雖然對愛情與自由有著嚮往，但父親強勢且貪婪的性格卻令她無法實現夢想。

▲三立八點檔《願望》加入新卡司。（圖／三立提供）

▲三立八點檔《願望》加入新卡司。（圖／三立提供）

這是葉華第二次跟黃少祺合作，她一進攝影棚就拉著黃少祺拍照，讓不少網友猜測她是否就是「變臉後的麗紅」，引發討論。對此，葉華特別澄清「我不是平哥，我不是麗紅，我是麗君！」 笑翻粉絲。

▲三立八點檔《願望》加入新卡司。（圖／三立提供）

▲三立八點檔《願望》加入新卡司。（圖／三立提供）

林佑星這次飾演葉華的丈夫趙正龍，一位來自美國的華僑、國際地產投資商，事業版圖遍及全球，亦正亦邪，被黑白兩道尊稱為「龍哥」。角色充滿江湖氣息，個性海派仗義、大而化之，與以往他所演出的輕鬆詼諧角色截然不同。

▲三立八點檔《願望》加入新卡司。（圖／三立提供）

▲三立八點檔《願望》加入新卡司。（圖／三立提供）

為了詮釋這角色，林佑星特意留起下巴鬍子，還在短短三週內瘦身6公斤，展現更結實的身形，笑說以往自己都是演會讓大家比較開心的角色，這次收斂起詼諧，稍微穩重一點，而對於新造型他十分滿意，他開玩笑說「進棚後，攝影師經過都會多瞄我兩眼，弄不清我是誰。」此外，因為鬍子夾雜白毛，他每天上戲前還得用睫毛膏遮白，甚至有時會用拔的，讓黃少祺忍不住笑問「這樣會不會很爽？」場面爆笑。

▲三立八點檔《願望》加入新卡司。（圖／三立提供）

▲三立八點檔《願望》加入新卡司。（圖／三立提供）

儘管戲中霸氣十足，戲外的林佑星則是個超級暖爸。他透露「其實我瘦6公斤，是因為每天抱女兒，她很黏我，監視器看她在家玩得很開心，但只要我一開門回家，她就立刻哭著叫爸爸，超會演的！」果然戲精基因從小養成。

而這次搭檔葉華，林佑星笑說「她看到我就超緊張，第一天拍戲就笑場，還對我比愛心手勢，害我忍不住提醒她：『我是很認真在演正經角色！』」林佑星的瘦身成果讓大家驚艷，沒想到葉華竟然無情吐槽「有嗎？真不明顯耶！」還抱怨「和他對戲好崩潰！他就是大家的開心果，老是臨場改台詞，或突然冒出奇怪的點子，讓人忍不住笑場！」但她也坦言「他的新造型滿有個性，留鬍子後還蠻帥的！」

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願望, 張銘杰, 林佑星, 葉華

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