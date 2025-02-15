廣告小妹生了「喜迎水瓶寶寶」！　母子都平安：成就解鎖

記者王靖淳／綜合報導

網紅廣告小妹2021年10月底發文透露不幸流產，坦言自己體質不易受孕，後來在去年10月驚喜曬出超音波照，正式宣布懷孕喜訊，同時也興奮高喊：「小聰回來了。」然而，許久未更新社群的她，今（15）日在臉書開心發文透露，自己平安生下兒子，「我與小聰都平安。水瓶男，真好。」

▲廣告小妹去年10月宣布懷孕。（圖／翻攝自Facebook／凡槿廣告小妹）

廣告小妹今（15）日在臉書發文曬出近照，開心分享她與新生兒子的現狀，表達對關心她的人的感激之情。她透露，自己和剛出生的水瓶座兒子都很安好，並稱讚兒子的父親，在特定時刻展現出的溫柔一面，讓她感到十分滿足，「能親眼目睹班長柔情似水的另一面（對小聰），也算心願已了。」

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▲廣告小妹生了。（圖／翻攝自Facebook／凡槿廣告小妹）

廣告小妹也提到，她在過去兩年的生活經歷，並坦言雖然收到了許多人的私訊鼓勵，但自己暫時還沒有勇氣一一回覆。她希望外界能給她一些時間，她計劃在未來某個時刻，會專門發文詳細闡述這段期間的所見所感，「感謝大家這段時間以來的關心與打氣。收到許多私訊，我沒有勇氣回覆。請給我一點時間，之後會發文闡述這兩年來的經歷。」