應援女神峮峮突現身麻辣火鍋店　親手餵食粉絲嗨翻

記者葉文正／台北報導

國泰航空x詹記麻辣火鍋「派對煮哩人」今天熱鬧開鍋！「應援女神」峮峮驚喜現身大跳俏皮累哩舞與粉絲共度音樂美食雙重饗宴峮峮與美麗本人比拚火鍋挑戰由國泰航空與台式火鍋第一品牌「詹記麻辣火鍋」聯手打造的「派對煮哩人」。

▲峮峮餵食粉絲。（圖／國泰航空）

活動今日（2月15日）在詹記西門大世界店熱鬧登場！現場集結多位國際級DJ，打造四場各具風格的音樂x火鍋主題派對，更邀請「應援女神」峮峮驚喜登場，搭檔近期在競賽節目《夜市王》大放異彩的Youtuber美麗本人，親手餵粉絲獨門調製沾醬、共舞互動，嗨翻全場！

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲峮峮於活動中與幸運觀眾一起化身「哩程大玩家」，大跳「累哩舞」。（圖／國泰航空）

應援女神峮峮身穿俏皮綠色百褶裙驚喜現身，瞬間引爆全場尖叫聲。她與主持人美麗本人精彩互動，美麗本人開玩笑問道：「大家最近有被峮峮的『累哩舞』洗腦嗎？」峮峮回應：「沒錯！這次和亞洲萬里通合作，就是要讓大家邊享受生活、邊輕鬆賺『亞洲萬里通』里數！」峮峮於「哩民沾醬大比拼」調製獨門沾醬，開放幸運觀眾現場品嚐。峮峮於「動感累哩大挑戰」活動，與幸運觀眾一起化身「哩程大玩家」，大跳「累哩舞」。

▲峮峮(左)跟美麗本人(右)出席活動。（圖／國泰航空）

3峮峮與美麗本人更在活動中與觀眾們進行「哩民沾醬大比拼」和「動感累哩大挑戰」趣味互動。兩人各自調製獨門沾醬，邀請粉絲效法「黑白大廚」上台盲測，峮峮更親手餵食粉絲，品嚐特製沾醬，讓美麗本人忍不住調侃：「能讓女神峮峮親自餵食，就是最大獎勵了！」