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鮪魚飛日本獨旅「遭疑有男友陪」　怒批八卦到不行：很反胃

記者王靖淳／綜合報導

女星鮪魚（徐瑋吟）最近透露自己獨自一人到日本滑雪，並在社群發文分享過程中的經歷，開心表示很有成就感。不過內容曝光後，卻疑似有不熟的朋友質疑她有男朋友陪著，讓她收到私訊後不解發文：「這種間接詢問的方式，真的很反胃！讓人覺得八卦到不行。」

▲▼鮪魚。（圖／翻攝自Instagram／weiyin.com.tw）

▲鮪魚會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／weiyin.com.tw）

鮪魚透過Threads發文質疑，為什麼女性獨自旅遊、滑雪或拍照時，總會被問及是否有男友陪伴。她提出反問，為何不可以是一群好朋友在照顧她，或者她本身足夠獨立，能夠自己做自己喜歡的事情。鮪魚表示，雖然沒有女生想要非常獨立，但在她過去的經驗中，即便有另一半，她在遇到問題時大多還是會自己解決。

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▲▼鮪魚。（圖／翻攝自Instagram／weiyin.com.tw）

▲鮪魚不解獨旅被質疑有男友陪。（圖／翻攝自Threads／weiyin.com.tw）

鮪魚坦言，她對於那些認為女性應該由男友陪伴的觀念感到不舒服。她進一步指出，有些不太熟悉的人會傳訊息詢問她的感情狀況，讓她感到非常反感，因為這種間接的問詢方式，不但讓她感到厭惡，還讓她覺得這些問題缺乏風度，且充滿八卦，「既反胃又不帥，還讓人覺得八卦到不行。」

▲▼鮪魚。（圖／翻攝自Instagram／weiyin.com.tw）

▲鮪魚最近到日本滑雪。（圖／翻攝自Instagram／weiyin.com.tw）

此外，鮪魚提到，當她告訴別人「幫忙她拍照的人是司機」時，常常會收到不信任的回應，如「我不信！」或「想說一定有男友陪著」。為此，她表示深感無奈及不滿，「到底人生有多不願意相信人。」貼文曝光後，吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言表示認同她的觀點，「超同意」、「真的管很多八卦又討厭」、「不用理會，清者自清。」

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