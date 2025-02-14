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床戰歐吉桑男優嚇哭！E級TikTok網美正式AV出道「真面目首曝光」

記者劉宛欣／綜合報導

日本E奶女網紅「kura.saku.no」2024年底開抖音帳號，自爆拍完兩部AV作品，透過帳號分享拍攝的心得，還稱其中一部作品因為男優年紀較大，對方還沒提槍上陣她就先哭了。此前在帳號中她始終沒有露出真面目，如今她的出道作品即將釋出，也終於露出了正臉，藝名則為「櫻乃莉乃」。

▲櫻乃莉乃就是先前掀起話題的E奶網紅。（圖／翻攝自櫻乃莉X、抖音）

▲櫻乃莉乃就是先前掀起話題的E奶網紅。（圖／翻攝自櫻乃莉X）

AV達人一劍浣春秋發文談起櫻乃莉乃，大讚她可愛，由於曾經當過偶像，又在Tiktok上是小有名氣的網紅，因此作品一解禁，X帳號就破萬追蹤樹，但他也表達擔憂「覺得她在TikTok說太多了」，她此前曾自爆來自名古屋，還提到了拍攝作品日期，與業界慣例有所出入，他直言「我們認知的作品從簽約到發行大約要半年，萬一片商違反規定了，她的TikTok影片就是呈堂證供」。

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▲櫻乃莉乃就是先前掀起話題的E奶網紅。（圖／翻攝自櫻乃莉X、抖音）

▲櫻乃莉乃此前以「kura.saku.no」帳號活躍在TikTok。（圖／翻攝自kura.saku.no Tiktok）

櫻乃莉乃分享了不少拍A片的事，例如與歐吉桑男優拍完片，回家路上爆哭，某次和3位男優一起做時手忙腳亂，這也讓一劍浣春秋猜測「現在看來，櫻乃莉乃應該是在S1女優新生訓練的第二支作品、什麼都是初體驗的企劃中和歐吉桑男優交手，該不會是被吉村卓嚇到了吧？」最後讚賞能在大片商S1出道，代表櫻乃莉乃條件不錯，身高雖只有157公分，但比例狠好，身材纖細苗條，未來前途無量。

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