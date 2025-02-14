張蘭又發片「傻子才玩心眼」疑酸S媽　強調真誠待人：永遠做自己

記者顧齊祐／綜合報導

大S（徐熙媛）因流感併發肺炎，在日本旅遊期間猝逝，享年48歲。S媽（黃春梅）沉默數日後，日前也在Facebook悲痛寫道「不信正義換不回，我要上戰場，給我加油吧」疑似開戰汪家母子。而張蘭也正面回擊「別人要發動戰爭，你就要準備彈藥」，還在社群平台發布影片稱「只有傻子才會天天玩心眼」。

▲張蘭稱「只有傻子才會天天玩心眼」。（圖／翻攝自TikTok／張蘭俏生活Lan Beauty Life）



抖音日前以「惡意炒作」為由，無限期禁封張蘭、汪小菲的帳號，導致二人無法帶貨直播。然而，張蘭並未因此止步，而是轉戰國際版抖音「TikTok」，繼續更新影片。昨（13）日她便上傳了一段影片，喊道「其實啊，只有傻子才會天天的玩心眼，高手一上來就是真誠的待人」。

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▲張蘭表示自己打的都是明牌。（圖／翻攝自TikTok／張蘭俏生活Lan Beauty Life）



張蘭接著解釋，陽謀無解的真正涵義，就是你做人做事極度的坦誠，這樣任何人都無可奈何你自己。隨後說道「我什麼都可以跟你講，我打的這手牌啊，都是明牌」，並允許一切都發生在自己身上，接著她強調「別人還玩套路的時候，我已經開始用真誠去篩選那些同頻的人了，切斷那些和我不同頻，而且是消耗我、內耗我的人」。

▲張蘭強調「自己在用真誠篩選同頻人」。（圖／翻攝自TikTok／張蘭俏生活Lan Beauty Life）



最後，張蘭表示「敢公開自己是因為自己明白，真正力量不在那些，彎彎繞繞的陰謀詭計當中，而是在強大的執行力，高認知當中」。並強調自己的底氣都源自於永遠做自己，以及自己的事業和粉絲的支持。

▲張蘭表示自己的底氣都源自於做自己。（圖／翻攝自TikTok／張蘭俏生活Lan Beauty Life）

