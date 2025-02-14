8lak首揭感情史「我有很多缺點」　告白女方：教我怎麼愛一個人

記者蔡琛儀／台北報導

曾與派偉俊合作千萬流量單曲〈Don't Wanna Lie〉造成廣大迴響，也在節目《大嘻哈時代》留下精彩舞台的嘻哈歌手8lak推出新歌〈我的女孩〉，他分享這首歌是自己親身經歷的的愛情故事，更是他的「感情成長史」，表示是對方讓他學會如何愛一個人。

▲8lak找來網紅羅念出演〈我的女孩〉MV。（圖／益想股份有限公司提供）

8lak分享：「這首歌是寫給一個女孩的，雖然她年紀比我小，卻教會我怎麼去愛一個人；也想讓她知道，雖然我還沒學會怎麼去愛，在感情裡還是有很多缺點，但謝謝她在我學會之前，還是願意一直陪著我，從原本在感情裡不懂包容及不成熟的模樣，成為了現在的我。」

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這次MV，8lak除了親自出演，也邀請好友、同時在網路上小有名氣的網紅羅念擔任女主角。MV以倒敘法呈現，先是以兩人爭執看起來瀕臨分手的畫面作為開頭，接著倒轉回他們在學校中相遇，接著彼此相愛，現在與過去相互對照呈現男孩在感情中為女孩潛移默化的轉變。

▲8lak透過〈我的女孩〉傳達自己的感情成長史。（圖／益想股份有限公司提供）

拍攝途中，8lak印象最深刻的即是一段在海邊的戲：「原本要背著女生往前走，沒想到衝一個太快直接往前跌倒，最後兩個人都翻一圈全身是沙！」笑說原該是浪漫的畫面卻一秒變狼狽。