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《爸爸去哪兒》董力官宣「比利時超正女友」！　1線索爆：已婚了

記者張筱涵／綜合報導

大陸藝人董力曾參加《爸爸去哪兒》，和阿拉蕾的互動十分可愛，到現在都會有人翻出相關片段回味，而他今天驚喜宣布和女友Manon諾諾的戀情，並宣布加入《妻子的浪漫旅行》，這也等於間接透露了兩人已經結為夫妻的消息，廣受粉絲祝福。

▲▼董力。（圖／翻攝自微博／董力）▲▼董力。（圖／翻攝自微博／董力）

▲董力公開和Manon諾諾的戀情。（圖／翻攝自微博／董力）

董力今天上傳4張和Manon諾諾的親密合照，並甜蜜告白「與妳並肩時，冰雪在融化，掌心長出整個春天」，同時宣布兩人加入《妻子的浪漫旅行》。Manon諾諾也上傳同一組照片並寫下「Avec toi les ombres s’effacent et la nuit s’habille d’aurore（和你在一起，陰影消散，黑夜披上黎明的光輝。）」

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《妻子的浪漫旅行》同時宣布董力和Manon諾諾即是今年的最新陣容，該節目都是夫妻去上的關係，等於他們也間接透露已經結為夫妻。他們的合照中，男方身穿紅白相間的毛衣搭配白襯衫，Manon諾諾則穿著白色毛絨外套，兩人不時深情對視，舉止親密，整體畫面充滿戀愛氛圍。

▲▼董力。（圖／翻攝自微博／董力）▲▼董力。（圖／翻攝自微博／董力）

▲董力和Manon將上《妻子的浪漫旅行》。（圖／翻攝自微博／董力）

這組放閃照曝光後，立刻引發網友熱議，許多人紛紛留言祝福，稱讚兩人十分般配，也期待他們未來能有更多幸福的分享。董力此次公開戀情，不僅展現穩定的感情狀態，也讓粉絲見證他的甜蜜時刻。

事實上，Manon諾諾新開設微博帳號後，在簡介處寫下「比利時的小豬」，並於12日就公開過和董力的私下自拍，當時就有引起討論。

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