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年年行善！旗安84再捐育幼院百萬　「親匯款到60位孩子的戶頭」

記者張筱涵／綜合報導

南韓知名漫畫家旗安84近日展現善舉，向兒童生活設施「香津院」（향진원）捐贈韓幣6000萬元（約台幣150萬元），而且是直接匯款到60位兒童的戶頭內，讓他們能夠自行利用，同時也學習理財。

▲▼旗安84。（圖／翻攝自YouTube／인생84）

▲旗安84年年都會行善。（圖／翻攝自YouTube／인생84）

旗安84一直以來都有在進行慈善活動，過去曾和漫畫家朴泰俊合作推出T-Shirt，並將收入捐給獨居老人，這次來到去年就曾捐過韓幣7000萬元（約台幣175萬元）的香津院，他和朴泰俊一同教導孩子們畫畫。

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▲▼旗安84。（圖／翻攝自YouTube／인생84）

▲旗安84曾和朴泰俊一起捐款給獨居老人。（圖／翻攝自YouTube／인생84）

不只如此，旗安84再度參與該機構的「100挑戰」計畫，為60名兒童各提供韓幣100萬元（約台幣2.5萬元），而且是直接匯款到孩子們的戶頭，所以他們可以學習自行理財，也能購買想要的物品。

受益於「100挑戰」計畫的孩子們分享成果，有人購買了溜冰鞋、平板電腦，還有人因熱愛音樂而添購無線耳機，皆對旗安84表達感謝。旗安84在和孩子們對話的過程中，也提到希望孩子長大後有能力的話，也要捐款幫助他人。

▲▼旗安84。（圖／翻攝自YouTube／인생84）▲▼旗安84。（圖／翻攝自YouTube／인생84）▲▼旗安84。（圖／翻攝自YouTube／인생84）

▲收到善款的孩子們分別買了自己想要的東西，其中有人想當廚師，計畫買烹飪用具。（圖／翻攝自YouTube／인생84）

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