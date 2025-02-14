蔡允潔「做人」一次就中　二胎性別曝光為氣爆事件祈禱

記者葉文正／台北報導

蔡小潔日前宣布懷孕，接著產檢，立刻得知腹中寶寶是男孩，蔡小潔與老公甫彥都覺得很開心，終於湊成一個好。不過產檢的同時，因為台中發生氣爆，蔡小潔也表示，看到「台中氣爆事件」得知已造成多人傷亡，為避免影響災情資訊更新，簡單通知大家產檢結果，希望一起為氣爆事件祈禱。

▲蔡小潔一家開心宣布要有弟弟了。（圖／紅心字會提供）

小潔知道寶寶性別後說，還沒知道性別前，因為預產期是巨蟹座，如果是女生，怕心思會太細；今天知道男生後，覺得剛好，男生個性一般比較大剌剌的，同時照顧2個小孩的時侯，可能就稍微不用太在意細節。

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▲蔡小潔等著迎接兒子降臨。（圖／紅心字會提供）

老公甫彥則是說，還不知道性別時，有點緊張，想說男生女生都好，知道是男生後，覺得一男一女剛剛好。然後，姐姐比較可以帶領弟弟，等他長大後，還可以帶著他一起去做一些男生可以做的事。

▲小福星還不是很能接受有弟弟這件事情。（圖／紅心字會提供）

當得知懷孕後，小潔一開始跟女兒小福星說時，小福星的反應一開始是說，「我不要弟弟妹妹。」因為平時小福星的玩伴是有個小弟弟，所以夫妻倆又趁機和小福星說：「妳要不要像其它姐姐一樣，照顧弟弟。」讓小福星漸漸習慣有弟弟這件事。