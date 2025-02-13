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梁赫群、徐小可首搭檔 　直搗百萬直播主基地

記者葉文正／台北報導

隨著網絡直播的蓬勃發展，網路環境為創作者提供了前所未有的機會，無論是個人品牌的建立，還是商業化的轉換，自媒體的發展潛力巨大，也讓越來越多觀眾開始關注在自媒體活躍的直播主。

▲八大電視《直播下班後》主持人梁赫群（圖左）、徐小可（圖右）搭檔主持。（圖／八大提供）

▲八大電視《直播下班後》主持人梁赫群（左）、徐小可搭檔主持。（圖／八大提供）

為此，八大電視推出全新節目《直播下班後》，節目中將直擊造訪百萬直播主的工作基地，並揭露這群累積創造「億」級驚人銷售的直播主故事，節目由梁赫群首次搭檔徐小可攜手主持，3月2日起，每週日晚間7點於八大綜合台全台首播。

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▲八大電視《直播下班後》主持人梁赫群（圖左）、徐小可（圖右）搭檔主持。（圖／八大提供）

▲兩人對於網紅與一般電視生態見解不同。（圖／八大提供）

八大綜合台最新外景節目《直播下班後》，透過主持人梁赫群及徐小可，將帶領觀眾進入直播主的世界，探索他們的工作和生活，並揭露他們在鏡頭背後的點滴心情與真實面貌，讓觀眾可以更深入了解這些直播主的幕後成功故事。

▲八大電視《直播下班後》主持人梁赫群（圖左）、徐小可（圖右）搭檔主持。（圖／八大提供）

▲兩人體驗各種造型。（圖／八大提供）

一向以幽默風趣的主持風格深受觀眾喜愛的梁赫群，這次在節目中，為緩解直播主首次面對電視鏡頭的壓力，拿出他擅長插科打諢的功力，把棚內錄製綜藝節目的歡樂氣氛，複製到外景主持，讓整個錄製現場充滿笑料和輕鬆氛圍。而近年斜槓也直播帶貨的徐小可，以同理心的思維發揮其細膩且富有情感的引導，帶領觀眾深入了解直播主的內心世界，探討他們事業發展之餘，更關注他們的人生觀與個人經歷。

梁赫群、徐小可兩位主持人在《直播下班後》節目中，不惜到倉庫當實習生做苦力、還頂著寒流前進小琉球外景直播，更參與直播主的家庭聚會，一度感動到痛哭流涕，並也初體驗直播秒殺完售的成就感！

梁赫群說：「同樣是面對鏡頭說話，電視和直播銷售是完全不同的表現，最困難的是要說兩個小時的話，而且還要保持高度的腎上腺素。」徐小可表示：「別看直播主光鮮亮麗的架著手機講講話東西就賣出去，這些都是要花很多時間做功課和經營粉絲的，關心紛絲的心情回留言回到半夜是常有的事，羅馬真的不是一天造成的！」

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