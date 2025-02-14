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金馬推「曾威量主題展」呈現一個導演的誕生　奇幻影展主視覺公開

記者蕭采薇／台北報導

一年一度的金馬奇幻影展，本屆主視覺由新生代知名插畫家徐世賢（Nic Hsu）繪製。以溫暖中帶有童趣風情的手繪插畫，上演一齣「金馬的魔幻旅程」。此外，「金馬X威秀聯名影廳」二月份將推出最佳新導演曾威量的作品全集，除了拿下金馬獎的《白衣蒼狗》外，還包括他八部優秀短片。

▲第61屆金馬獎最佳新導演，曾威量、尹又巧《白衣蒼狗》。（圖／記者林敬旻攝）

▲金馬將推出曾獲得「最佳新導演」的曾威量（右）主題展。（圖／記者林敬旻攝）

畢業於英國皇家藝術學院的徐世賢，曾獲指標性的英國世界插畫獎（WIA）圖書類新銳首獎。近年參與多場國際藝術展覽，在當代插畫領域嶄露頭角。首度操刀奇幻影展主視覺，他以童話般細膩、又不失生活感的手繪風格，結合太陽、火焰、聖杯等塔羅牌的經典視覺元素，打造六種造型獨特的「奇幻馬」。

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▲金馬奇幻影展主視覺，設計師為插畫家徐世賢。（圖／金馬執委會提供）

▲金馬奇幻影展「主視覺設計師」插畫家徐世賢。（圖／金馬執委會提供）

徐世賢表示：「畫中姿態各異的馬，就像身處不同人生情境的人們，想要藉此告訴觀眾，我們都是自己生命奇幻旅程的主角。變革不斷的新世界中，無論身在何處，只要向前，終能走向太陽高掛的藍天。」

▲金馬奇幻影展主視覺，設計師為插畫家徐世賢。（圖／金馬執委會提供）

▲「金馬奇幻影展」主視覺公開。（圖／金馬執委會提供）

此外，金馬也將推出「金馬新導演」曾威量主題展，希望透過導演精彩短片，打破「一鳴驚人」的印象，理出一個清晰的創作軌跡。不僅讓仍在創作路上摸索的短片新銳借鏡，也讓影迷得以精緻且全面地探勘「一個導演的誕生」。

▲金馬X威秀「曾威量主題展」，與談嘉賓：聞天祥、姚淳耀、林書宇、白廷奕。（圖／金馬執委會提供）

▲金馬X威秀「曾威量主題展」，與談嘉賓（左起）聞天祥、姚淳耀、林書宇、白廷奕。（圖／金馬執委會提供）
 
更特別的是這次每場放映都有映後座談，不僅曾威量本人，還有眾多影人、專家一起交流。包括金鐘影帝姚淳耀、《小雁與吳愛麗》導演林書宇、《華燈初上》導演連奕琦、《鬼才之道》導演徐漢強、《日常對話》導演黃惠偵、金馬執行長聞天祥，還有高等法院法官林孟皇、照顧者關懷總會秘書長陳景寧、文學金典獎得主簡永達、以及法律白話文運動主持人白廷奕，各方專家針對電影的美學與議題提出見解。

 

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