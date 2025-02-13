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高慧君罹怪病3年「左眼仍凸出」　本想轉當網紅認了：怎麼活下去

記者黃庠棻／台北報導

女星高慧君出道超過20年，分別在2007年與2010年拿下金鐘獎戲劇節目女主角、女配角獎，演技備受肯定，日前她因為「眼睛斜視」接受眼睛手術，後續透露原來一直來以來，她都深受甲狀腺功能失調等症狀所苦。今（13）日她出席新戲媒體茶敘也分享了生病的過程。

▲▼ 《生日快樂》卡司發布茶敘-楊忠穎,陳婉婷,高慧君,。（圖／記者黃克翔攝）

▲楊忠穎、陳婉婷、高慧君出席《生日快樂》卡司發布茶敘。（圖／記者黃克翔攝）

大愛新戲《生日快樂》舉辦媒體茶敘，主演陳婉婷、高慧君、楊忠穎皆到場出席，各自分享劇中罹患癌症在安寧病房的演出過程。其中，高慧君在戲裡罹患肝癌，特地用自己的族名「達妮芙」出演，雖然來患重病但仍保持樂觀心態面對。

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▲▼ 《生日快樂》卡司發布茶敘-楊忠穎,陳婉婷,高慧君,。（圖／記者黃克翔攝）

▲楊忠穎、陳婉婷、高慧君出席《生日快樂》卡司發布茶敘。（圖／記者黃克翔攝）

事實上，高慧君戲外也深受甲狀腺功能失調所苦，她透露生病的3年裡「眼睛翻掉」，度過了3天極度灰暗的日子，因為有兩部很想演出的戲劇與一部音樂劇都沒有辦法演出，加上媽媽罹患帕金森氏症，導致她生病的同時也必須照顧同樣患病的母親。

▲▼ 《生日快樂》卡司發布茶敘-高慧君。（圖／記者黃克翔攝）

▲高慧君出席《生日快樂》卡司發布茶敘。（圖／記者黃克翔攝）

不僅如此，高慧君也透露自己的左眼仔細看的話還是會有一點突出，表示「甲狀腺是一輩子的事」，目前每個月都要去驗一次血，她說道「我屬於甲狀腺風暴，有時亢進，有時低下，要跟疾病長期抗戰」，也呼籲大眾壓力要適時地釋放。

▲▼ 《生日快樂》卡司發布茶敘-高慧君。（圖／記者黃克翔攝）

▲高慧君出席《生日快樂》卡司發布茶敘。（圖／記者黃克翔攝）

談及壓力，高慧君表示她認為是從父親罹癌開始，到現在面臨媽媽罹患帕金森氏症，加上自己是長女，肩負家庭所有壓力，目前已經學會打手遊舒緩壓力。在病情最嚴重的時候，她坦言很擔心回不了演藝圈，但當下只覺得「該怎麼活下去」。

▲▼ 《生日快樂》卡司發布茶敘-高慧君。（圖／記者黃克翔攝）

▲高慧君出席《生日快樂》卡司發布茶敘。（圖／記者黃克翔攝）

對此，高慧君還萌生轉型當網紅的想法，曾想過要回到山上買一塊地，跟母親一起種田、養雞、做竹筒飯，還想要開設YouTube頻道，邀請媽媽一起合作，除了以農村生活為主題，還可以教學鄒族這門原住民語言。

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