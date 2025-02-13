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李雅英0偽裝現身公車亭！坐路邊「狂露鉛筆腿」感動原因曝：太棒了

記者潘慧中／綜合報導

南韓啦啦隊員李雅英2024年成為富邦「Fubon Angels」一員，憑藉親切微笑和完美體態，備受球迷喜愛。近日格外引起討論的是，首次在台灣過生日的她，走訪捷運站、公車站拍照打卡，特地記錄粉絲為她租燈箱慶生的畫面。

▲▼李雅英。（圖／翻攝自Instagram／yyyoungggggg）

▲李雅英0偽裝現身公車亭。（圖／翻攝自Instagram／yyyoungggggg）

李雅英12日在社群網站透露，今年是她第一次在台灣過生日，也是人生中收到最多祝福的一天，因為生日剛好在寒假期間，所以讀書時期很少有機會和朋友們慶祝。

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▲▼李雅英。（圖／翻攝自Instagram／yyyoungggggg）

▲▼李雅英。（圖／翻攝自Instagram／yyyoungggggg）

▲▼李雅英。（圖／翻攝自Instagram／yyyoungggggg）

▲李雅英一一打卡中。（圖／翻攝自Instagram／yyyoungggggg）

如今，眼見台北各地都有粉絲為她準備生日活動，包括生日咖啡廳、生日廣告看板、四格拍貼機、公車廣告和公車站廣告在內，她都一一打卡中，「真的太棒了……感謝大家！」

▲▼李雅英。（圖／翻攝自Instagram／yyyoungggggg）

▲▼李雅英。（圖／翻攝自Instagram／yyyoungggggg）

▲▼李雅英。（圖／翻攝自Instagram／yyyoungggggg）

▲▼李雅英。（圖／翻攝自Instagram／yyyoungggggg）

▲李雅英收到了好多祝福。（圖／翻攝自Instagram／yyyoungggggg）

李雅英還有感而發地說，她會把這份感激一直放在心上，「我會一直把這份感激放在心上，無論環境如何變化，這份珍貴的心意都不會改變」，也會繼續陪伴在粉絲身邊。

李雅英IG全文：

0209
今年是我第一次在台灣度過生日，
也是我人生中收到最多祝福的一天
（生日過後的一整天都在好好休息 ）

因為生日在二月，小時候在學校時，
總是在寒假期間過生日
所以很少有機會能和許多朋友一起舉辦生日派對！
曾經覺得有點可惜的生日，
如今卻能擁有如此盛大的生日派對，
真的非常感謝大家為我準備、為我慶祝！

台北各地都有粉絲為我準備的生日紀念活動
生日咖啡廳、生日廣告看板、四格拍貼機、
公車廣告、公車站廣告……
我正在一一打卡中！！！
真的太棒了……感謝大家！

還有，在比賽日特別為我準備生日驚喜的
Leopards、Leopards Girls、浪直播，
真的很感謝你們，我愛你們！

另外，在我生日當天宣布與我續約，
讓我能在這個賽季繼續和大家一起奮戰的
富邦悍將、富邦Angels，
真的非常感謝你們！愛你們！

還有傳來生日祝福的朋友們，
錄製影片祝賀我的啦啦隊朋友們，
在台灣生活中照顧我的第一位翻譯Coco和
現在陪伴在我身邊的珈誼，
還有OnePick和一選，
真的都很感謝你們！

我會一直把這份感激放在心上，
無論環境如何變化，這份珍貴的心意都不會改變。
我會繼續以 雅英～
陪伴在大家身邊！

愛你們！

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