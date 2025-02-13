最帥營運長「曾是帥氣傘兵」！　杜拜極限挑戰完全沒在怕

記者蔡琛儀／台北報導

被封為最帥營運長的陳雋希（Vic），這次蛇年春節過年期間選擇到中東杜拜旅行走春，對於這個城市的感受，他觀察出特色：「杜拜的魅力在於它的遠見及機會，從荒漠轉型到零售為主的國際都市 而且文化很多元，傳統跟現代融合的氛圍很好 ，沒來過的一定要來開開眼界這邊的國際視野！」

▲▼Vic挑戰高空跳傘。（圖／Vic提供）

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熱愛戶外運動的Vic，這次來到杜拜當然直接鎖定著名的高空跳傘，挑戰用極限運動的方式來觀看棕櫚島的壯麗景色，為何有如此勇氣？他透露，「以前當兵時就是傘兵，不過是10多年前的事了，當時因為受訓高壓的狀態，沒法好好感受體驗」；這次挑戰杜拜跳傘，他顯得更為從容：「能專注體驗每分每秒、不會緊張，很嗨也很感動！找到當時自願去特戰那股衝動的感覺，還能看到杜拜驚艷的都市建設！」

嘗試這樣的極限運動，好奇自己對於生命死亡觀念又是如何？Vic認為：「接受挑戰本來就是生命的一部分，讓我們體驗自己的極限與內心，而且可以更理解生命的脆弱與可貴，也能學會珍惜當下。」

▲▼最帥營運長Vic春節期間到杜拜旅遊。（圖／Vic提供）

此外，Vic在當地走訪了全球最高的建築哈里發塔、到了最大的百貨「Dubai mall」逛街、參訪了棕櫚島、老城區、杜拜畫框，對於棕櫚島的填海方式驚奇不已：「從空中看跟地上看完全不一樣，很難想像當初怎麼樣創新的思維去打造出來！」也難忘在老城區感受到傳統與現代的對比之美，推薦當地有很多傳統服飾可以買。

甫過生日的他，依舊拼勁滿滿，許下今年生日願望與工作目標：「2025一定會是充滿挑戰的一年！我希望能持續的發想及建構出更多商業機會，跟著快電商全體同仁接受挑戰、完成挑戰、都能找到屬於自己的成就里程碑。」