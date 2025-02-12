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張鈞甯親人過世「沒見最後一面」火葬、出殯都缺席　認：最大痛苦

記者黃庠棻／台北報導

國際醫療犯罪影集《The Outlaw Doctor 化外之醫》今（12）日釋出「母愛篇」預告，張鈞甯睽違4年再次主演台灣影集，她在影集中不僅是一位英勇的醫界女俠，也是一位在現實生活中承擔巨大壓力的職場女性，面對家庭與工作的雙重壓力不言而喻，即使張鈞甯真實生活中尚未結婚生子，預告中卻可看見她為母則強、堅韌而深刻的演技，必定能成為她近年回歸台灣影集的代表作。

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》即將在3月開播。（圖／公視、中華電信和瀚草文創）

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》即將在3月開播。（圖／公視、中華電信和瀚草文創）

張鈞甯談到《The Outlaw Doctor 化外之醫》的角色鄭琬平，忍不住感慨「她面對重重困難，每一天都有更多的事情湧現，讓她感到無法喘息，徹底陷入崩潰邊緣。」她飾演的神經外科醫師鄭琬平，陷入現代女性最常面臨的「三明治世代」困擾。

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▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》即將在3月開播。（圖／公視、中華電信和瀚草文創）

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》即將在3月開播。（圖／公視、中華電信和瀚草文創）

同時要照顧腦性麻痺的兒子和患有失智症的父親，張鈞甯對角色相當心疼「上有老、下有小，家庭中的壓力無處不在，又希望在職場上有所表現，雙重壓力確實讓人身心俱疲。」她也透露自己曾陷入工作與家庭平衡的掙扎中。

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》張鈞甯演繹出職場婦女的困境。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》張鈞甯演繹出職場婦女的困境。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

特別是在疫情期間，張鈞甯為了協助照顧姐姐的小孩忙的分身乏術「那時候，我經常需要陪著孩子，尤其是當長輩還沒起床時，我就會幫忙帶孩子。」她笑言有一次甚至帶著小孩上工「我就讓他坐在我腿上，化妝師一邊幫我化妝。」

張鈞甯坦言，尤其作為一名演員，常常面臨無法回家處理家庭事務的無奈分享「我曾經在拍戲時，親人去世卻無法回去見最後一面，甚至連火葬與出殯的時候都無法回家。這讓我非常難過，這是職業帶來的最大痛苦之一。」

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》張鈞甯演繹出職場婦女的困境。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》張鈞甯演繹出職場婦女的困境。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

對此，張鈞甯進一步強調，鄭琬平這個角色的心境讓她深有共鳴「身為女性，這樣的壓力讓我特別能感同身受。」而鄭琬平這個角色的成長過程也讓她對母親與女性的角色有了更深刻的理解。

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》張鈞甯演繹出職場婦女的困境。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

此外，張鈞甯在影集中的造型也成為話題，尤其是她所戴的眼鏡，充分展現了鄭琬平身為神經外科醫師那份強硬與果斷的女性氣概，也恰好與她在脫下眼鏡後的柔情形成強烈對比。張鈞甯透露這是她親自為角色挑選的眼鏡「我在法國時裝週時挑了一副非常有力道的眼鏡，和導演溝通一陣子後，最終我們決定使用它。這副眼鏡非常尖銳，與我的柔和臉型形成對比，讓我更能進入這個角色。」

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》張鈞甯演繹出職場婦女的困境。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

▲《The Outlaw Doctor 化外之醫》張鈞甯演繹出職場婦女的困境。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

《The Outlaw Doctor 化外之醫》講述在深夜幽暗的停屍間，一場祕密手術使兩位素昧平生的角色命運交織。醫生鄭琬平（張鈞甯飾）專心治療病童，卻忽略了自己的孩子；越南醫生范文寧（連炳發飾）為了支付母親龐大的醫療費在台非法執業。

這部影集以真實社會議題為背景，深入探討地下社會中人性的掙扎與艱辛，由金鐘製作人湯昇榮監製、金鐘導演廖士涵與詹淳皓聯手執導，呈現引人深思的故事。《The Outlaw Doctor 化外之醫》將於3月8日起每週六晚上九點在公視播出，每次播出兩集，共11集；同日晚上十點，中華電信MOD、Hami Video、公視+、愛奇藝國際版同步上線，越南、印尼等海外區域將陸續加入播映行列。

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張鈞甯, 連炳發, The Outlaw Doctor化外之醫

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