李毓芬神隱2月現身了！「39歲外貌超驚人」　上次公開活動已是2年前

記者田暐瑋／綜合報導

李毓芬身兼歌手、演員，也是時尚寵兒，但她2023年2月驚喜現身倫敦時裝周後，便沒有再公開露面，也鮮少更新社群媒體。近日時隔兩個月終於更新動態，曬出替雜誌拍攝的多張美照，完全看不出39歲，引發網友討論。

李毓芬近幾年僅偶爾透過IG分享照片，11日曬出替新加坡《ELLE》雜誌拍的照片，換上多款服飾，不只露出修長美腿，也展現強大氣場，保養得宜的她也看不出來已經39歲，紛紛敲碗問：「好久沒看到妳」、「什麼時候才見得到妳」、「期待回歸」。

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▲李毓芬久違露面。（圖／翻攝自李毓芬IG）



李毓芬曾是女團Dream Girls的主力成員，解散後發行個人單曲〈是我不夠好〉，2022年推出洗腦單曲〈再見公主〉，在YouTube上累積高達1.7億點擊率。然而，她的公開行程卻極為低調，去年底現身卡達觀看F1賽車比賽，以俏皮自拍亮相，之後便再次「神隱」，僅透過偶爾更新的社群動態與粉絲互動。

除了行蹤低調外，李毓芬的IG粉絲數也經常成為話題，目前擁有1041萬粉絲，甚至超越「亞洲天王」周杰倫的1004萬，讓外界感到驚訝。一度遭質疑涉及買粉行銷，但經紀公司始終未作出回應。

▲李毓芬去年底更新後已消失2個月。（圖／翻攝自李毓芬IG）