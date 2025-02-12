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S媽獨力養活大S三姊妹！護女甩酗酒夫霸氣離家　喪女潰堤喊：心破了洞

70歲的S媽曾經扛下丈夫800萬債務，將3個女兒養大。（圖／翻攝微博）

▲70歲的S媽曾經扛下丈夫800萬債務，將3個女兒養大。（圖／翻攝微博）

圖文／CTWANT

女星大S（徐熙媛）本月2日在日本病逝，享年48歲，讓70歲的徐媽媽黃春梅只能忍痛白髮人送黑髮人。徐媽媽10日首度在社群發聲，寫下「把悲傷留給自己」短短7字，而在今（12）日凌晨，她也再次淚道「心，破了一個洞，要如何補上」，令人相當心碎。不過，就有粉絲意外找出徐媽媽的泛黃舊照，直呼美貌不輸女明星，引起網友討論。

大S逝世後，徐媽媽10日在臉書發文，先是寫下「把悲傷留給自己」，再於深夜分享了歌手陳昇1991年的同名歌曲MV網址，坦言「無故愛上這首歌，早就為我寫好的」。今日凌晨，徐媽媽也在臉書再次撰文道，「心，破了一個洞，要如何補上？」讓人十分鼻酸。

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徐媽媽在大S離世後，首度在臉書發聲。（圖／擷取自S媽臉書）

▲徐媽媽在大S離世後，首度在臉書發聲。（圖／擷取自S媽臉書）

近日，有網友在回憶大S過去的演藝作品時，意外挖出徐媽媽的泛黃舊照，只見她五官精緻，一頭長髮撥到一側、戴著耳飾，身穿削肩的紅色服裝，懷裡抱著嬰兒，疑似為二女兒大S。照片曝光後，許多網友大讚「年輕時好美」、「大S的美貌出自於S媽」。

據悉，徐媽媽從小家境貧困，小學畢業後並沒有繼續升學，她前往台北在餐廳擔任洗碗工補貼家用，認識了前夫徐堅，2人不久後登記結婚，徐媽媽也陸續生下3個漂亮女兒。然而，徐爸爸有賭博、酗酒、花心的問題，徐媽媽便鼓起勇氣帶著孩子離開婆家，獨自將3個女兒養大。

徐爸爸被爆出負債金額疑似高達800萬元，更傳出有黑道上門討債，徐媽媽便努力工作，不僅保護了3個女兒，還幫忙還清前夫的賭債，顯然是果敢、堅韌的女強人。

後來，大S為了減輕媽媽的負擔，未成年時就帶著妹妹小S組團出道。如今大S離世，也讓外界感到遺憾、不捨。

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