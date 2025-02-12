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毛弟模特女友曝光！　揪胡釋安雙對約會「避嫌技巧超純熟」

圖文／CTWANT

34歲邱宇辰（毛弟）去年因BL劇《關於未知的我們》翻紅，兩岸腐女為之瘋狂，事業風光之際，其實感情也似乎穩定發展中。時報周刊CTWANT就來為各位揭開毛弟女伴的身分，就是在IG擁有2.5萬粉絲的模特兒妤妤，本刊也目擊毛弟帶著妤妤到賣場逛街，跟胡釋安及其女友Double Date，讓高調戀愛的胡釋安轉移人群焦點，戴著口罩的他，跟妤妤倒是各走各的，低調裝不熟。

模特新歡1／毛弟模特女友曝光　揪胡釋安約會…人前低調裝不熟

▲上月11日下午5點多，毛弟逛滑雪用品，戴著黑色毛帽的長髮女子，就是他的女友妤妤。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

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模特新歡1／毛弟模特女友曝光　揪胡釋安約會…人前低調裝不熟

▲同行的胡釋安帶著女友大方曬恩愛。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

模特新歡1／毛弟模特女友曝光　揪胡釋安約會…人前低調裝不熟

▲妤妤從特斯拉副座下車，站在一旁等待毛弟從行李箱拿出雨傘，毛弟把傘交給妤妤後她竟去跟胡釋安女友共用，反而是胡釋安過來幫毛弟撐傘，避嫌的舉動十分流暢。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

上月11日下午5點8分，毛弟的車回到住處，短暫待了10分鐘左右便又出門，前往內湖科學園區一家滑雪用品專賣店，兩天後他Po出在日本滑雪，想必為此進行採買。毛弟獨自逛了一會兒後，胡釋安與圈外女友前來會合，此外，還有一名戴著黑色毛帽的長髮女子，毛弟的女友妤妤正式登場。

模特新歡1／毛弟模特女友曝光　揪胡釋安約會…人前低調裝不熟

▲一行人在百貨商場逛街時，形成男男與女女分開走的「避嫌隊形」。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

模特新歡1／毛弟模特女友曝光　揪胡釋安約會…人前低調裝不熟

▲逛街的過程中胡釋安與女友沒有半點遮掩，至於毛弟和妤妤則是遮遮掩掩，隨時注意周邊動靜。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

晚間6點22分，4人逛完結帳，毛弟提著一袋戰利品走回停車場取車，直奔美麗華附近的停車場。奇怪的是，車子停妥後許久，「包裹嚴實」的毛弟才和妤妤下車，而胡釋安與女友兩人一支小雨傘浪漫地緩步而來。此時，毛弟也拿出一把傘並打開後交給妤妤，本以為也是浪漫地要與女友共撐一把傘，沒想到妤妤接過傘後，與胡釋安的女友共享，於是2個男生好哥們共用一把傘走向美麗華百貨商場逛街。

模特新歡1／毛弟模特女友曝光　揪胡釋安約會…人前低調裝不熟

▲毛弟試穿鞋子，旁邊的妤妤一起低著頭研究了一下。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

一行人先是逛了手機用品店，研究了好一段時間後，又去戶外休閒服飾用品店。毛弟試穿了一雙「踢不爛」的經典款皮靴，隨後在妤妤身邊坐下，兩人簡單交談了幾句。接著，又到了日本藥妝店採購，妤妤花了不少時間採購商品，結完帳後，毛弟露出體貼一面，負責提戰利品。採買完畢，4人走進美食街的鐵板燒餐廳用餐，飽餐後又外帶了豆花才離開百貨商場。

模特新歡1／毛弟模特女友曝光　揪胡釋安約會…人前低調裝不熟

▲毛弟走在最前面負責提戰利品，妤妤則跟在胡釋安情侶檔後面保持安全距離。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

模特新歡1／毛弟模特女友曝光　揪胡釋安約會…人前低調裝不熟

▲一行人採買完畢去吃晚餐，毛弟和妤妤終於脫下口罩面罩專心低著頭吃飯，但兩人沒什麼對話，一旁胡釋安跟女友互動倒是很熱絡。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

回顧他們逛街的過程，胡釋安與女友沒有半點遮掩，公開牽手秀恩愛；至於毛弟和妤妤則是遮遮掩掩，男方總是會注意周邊的人物，似乎是為了避免戀情曝光，很多時候甚至會刻意和女方保持距離、各逛各的，而妤妤似乎也很習慣，她與胡釋安情侶檔有更多的互動。就連用餐期間，儘管毛弟跟妤妤並肩而坐，但是幾乎沒有交談。

模特新歡1／毛弟模特女友曝光　揪胡釋安約會…人前低調裝不熟

▲毛弟與妤妤、胡釋安與女友這兩對情侶檔終於道別分開。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

8點44分，4人走回到停車場，妤妤和胡釋安情侶檔揮手道別並走到毛弟身邊，兩隊人馬分乘兩部車離開。4分鐘後，車子停在毛弟住處附近的耳鼻喉科診所外，妤妤下車走進診所便又立刻出來上車，令人不解的是，車子快速繞了一圈，展示了一下愛車的性能，又回到診所外停放，妤妤同樣獨自下車，先是到藥局接著又是快速進出診所，上車前看手上拿著像是貼布之類的商品。之後，毛弟再度秀了一下特斯拉的加速能力，載著妤妤猛踩電門，上演瞬間消失之術。

對於毛弟疑似交女友，毛弟經紀人向本刊回應，表示毛弟跟妤妤的關係「他們就是朋友」，也澄清當天並不是Double Date，因為王子邱勝翊之前約了20多人一起去日本滑雪，「那天就是剛好大家有空，一起去逛滑雪用品。」

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