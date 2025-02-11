最美校花帶女兒「和高中前任吃飯」　簡廷芮曝老公真實反應

記者王靖淳／綜合報導

女星簡廷芮因出演電影《我的少女時代》中校花角色，因此獲得「最美校花」封號，她在2020年宣布結婚，婚後育有1對兒女。平時會透過社群記錄日常的她，最近在IG開放網友留言問答，當被問到與前任的互動時，她大方給出回應，同時也透露曾帶女兒和高中前任及其他朋友一起吃飯，而且老公也知情。

▲簡廷芮會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／dewichien）

透過簡廷芮的IG問答可見到，有網友好奇問她若在已婚且有子女的情況下前任突然聯繫，應該如何應對。為此她表示，若現任伴侶不介意，她認為能夠與前任保持朋友關係是可行的，同時也強調，彼此之間需要溝通及互相尊重，以避免不必要的誤解或糾紛。簡廷芮進一步分享她個人的經驗，透露曾與女兒及高中時期的前任一同用餐，且場合中還有其他朋友在場。

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▲簡廷芮回覆網友的提問。（圖／翻攝自Instagram／dewichien）

此外，當被網友問到如何維持婚姻關係以及發生爭執誰先低頭等問題時，簡廷芮大方，她與老公在婚姻中，通常是「誰錯誰認」的原則。她強調，夫妻倆很少發生爭執，但一旦發生，兩人都會堅持自己的立場。簡廷芮進一步解釋，即使在爭執中雙方都認為自己是對的，彼此也不會輕易低頭道歉，除非確實認錯，「我們算蠻少吵架，但吵起來也算是很硬的那種。」

▲簡廷芮分享維繫感情的方法。（圖／翻攝自Instagram／dewichien）